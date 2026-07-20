El vuelco de un camión de mercancías peligrosas en Alcázar del Rey (Cuenca) obliga a cortar la A-40

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CUENCA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La salida de la vía y el posterior vuelco de un camión de mercancías peligrosas ha obligado al corte de la autovía A-40, en sentido Cuenca, a la altura del kilómetro 249, en Alcázar del Rey (Cuenca).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se recibió a las 4.31 horas.

A consecuencia del corte de la autovía se está dando paso alternativo en el kilómetro 248 hacia la N-400, en Carrascosa del Campo. Hasta el lugar ha acudido la Guardia Civil y bomberos de Tarancón.