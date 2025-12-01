Vuelve la conexión a los pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara tras quince días sin Internet

Archivo - Cantalojas. - AYUNTAMIENTO DE CANTALOJAS - Archivo

GUADALAJARA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Quince días después del apagón tecnológico que dejó sin conexión a al menos media decena de municipios del Alto Rey, Internet ha vuelto a la Sierra Norte de Guadalajara, devolviendo cierta normalidad a una comarca que ha vivido más de dos semanas de aislamiento digital y un creciente malestar entre vecinos y ayuntamientos.

La recuperación del servicio pone fin, al menos temporalmente, a una incidencia que comenzó con la avería de una antena en el Alto Rey y que afectó a localidades como Cantalojas, Galve de Sorbe, Campisábalos, Somolinos o Villacadima, dejando sin datos móviles, fibra óptica y, en algunos casos, también sin cobertura de Movistar.

Muchos de estos pueblos han permanecido este tiempo sin servicios municipales, sin datáfonos, sin televisión y con múltiples dificultades para trabajar o realizar gestiones básicas.

"UN ALIVIO, PERO SEGUIMOS IGUAL DE PREOCUPADOS"

Tras confirmarse la vuelta de Internet, varios alcaldes de la zona han expresado a Europa Press "un alivio moderado", insistiendo en que la reposición del servicio "no resuelve el problema de fondo". "Seguimos preocupados", manifiestan.

El alcalde de Galve de Sorbe, Francisco Javier López, recordaba que la situación "había desbordado cualquier límite razonable" y que estos días sin conexión han vuelto a sentirse "aislados en pleno siglo XXI", una queja que ha repetido en numerosas ocasiones desde que comenzó la incidencia.

En la misma línea, el alcalde de Cantalojas, Sergio Arranz, mantenía su enfado: "Lo que estamos cansados es de remiendos", afirmaba días atrás, criticando que la comarca siga dependiendo de infraestructuras frágiles que caen "con un viento un poquito más fuerte".

Ambos regidores coinciden en que el retorno de la conexión no elimina la preocupación por un sistema que consideran insuficiente, frágil y responsable, en parte, de frenar la repoblación de la zona.

Durante los quince días de apagón digital, los ayuntamientos han visto paralizada su actividad, con empleados teniendo que desplazarse entre pueblos para buscar algún punto con cobertura. Los hostales, casas rurales y comercios locales han quedado sin posibilidad de usar datáfonos ni comunicarse con normalidad, y muchos turistas han pasado fines de semana completos sin conexión.

Los escasos vecinos que quedan en invierno en estos pueblos han denunciado una vez más que esta situación no es nueva ni aislada, sino parte de una larga secuencia de fallos en la red, a la que se suman interrupciones eléctricas y ausencia de cobertura móvil que afecta especialmente a la población mayor, que en ocasiones se ha quedado sin teleasistencia.

La comarca insiste también en la contradicción entre las políticas públicas de lucha contra la despoblación y la falta de inversiones básicas para asegurar unas comunicaciones estables que permitan vivir y trabajar con garantías.

RECLAMAN UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Aunque Internet ha regresado a estos municipios, los alcaldes advierten de que seguirán reclamando a las administraciones competentes una solución estructural que garantice la estabilidad del servicio y evite que estos pueblos de la Sierra Norte vuelva a quedarse incomunicada por una avería o un temporal de viento.

Con el restablecimiento de la conexión, la Sierra Norte recupera parte de su actividad, pero los vecinos y sus representantes insisten en que si la infraestructura no mejora, el problema volverá a repetirse.