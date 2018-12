WADO, sobre Vox: Colaboraremos con partidos que no busquen retroceder en derechos LGTBI

Publicado 16/12/2018 10:34:48 CET

El presidente de la Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha, Ignacio de la Iglesia, ha asegurado, tras la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz, que la organización no está en contra de ningún partido político pero ha avisado de que "siempre" va a colaborar con cualquier formación política que no busque el retroceso en materia de derechos LGTBI.

En declaraciones a Europa Press, De la Iglesia ha recordado que WADO es una asociación "apartidista", aunque no quiere decir que sea una entidad "apolítica", ya que, según ha indicado, por parte de WADO siempre van a defender las políticas que favorezcan la libertad de la sociedad de Castilla-La Mancha.

Dicho esto, ha argumentado que "cualquier partido político que tenga ideas de ayudar al colectivo LGTBI es un partido honorable" y, sobre Vox, ha dicho que la asociación que preside no tiene intención de darle publicidad, convencido de que los mensajes que lanza el partido liderado por Santiago Abascal pueden dar "miedo" y preocupar.

Tras reconocer que no es de su agrado la existencia de organizaciones que apuestan por retroceder en derechos humanos, ha incidido en que "la gente muchas veces se equivoca" al hablar de los avances en materia de diversidad porque, a su juicio, "no es un derecho adquirido sino que supone recuperar un derecho humano que de base no se estaba dando".

A la Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha no le preocupa que en la región pudiera gobernar PP, Ciudadanos y Vox, ya que "sería un gobierno factible", pero sí le preocupa que "las políticas" que desarrollen "sean en contra del colectivo".