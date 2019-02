La web de las Cortes de C-LM se hace accesible con lector de pantallas, comandos de voz y navegación con la mente

Actualizado 09/02/2019 13:07:02 CET

La web de las Cortes de Castilla-La Mancha ya es accesible para la práctica totalidad de las personas con discapacidad gracias a un servicio que permite navegar con el teclado, hacerlo a través de comandos de voz, con lectores de pantallas o incluso mediante la mente.

Desde el pasado mes de enero, cualquier persona discapacitada puede tener acceso en tiempo real a todo el contenido que se publica en la web del Parlamento autonómico --www.cortesclm.es--, a través de la pestaña 'web accesible' situada en la parte superior izquierda de la página.

Una vez dentro de ese apartado, un menú explica cómo poder interactuar con la parte accesible de la web en función de la discapacidad que tenga el interesado, tal y como han explicado a Europa Press desde el servicio de informática de las Cortes autonómicas.

El menú propone seis opciones de navegación. La primera, en vez del ratón, propone utilizar los números del teclado para moverse por la web. La segunda, a través de comandos de voz, permite a, por ejemplo, una persona con parálisis en las manos, que pueda hablar con comandos, eligiendo opciones.

La tercera vía se materializa a través de sonidos, de tal manera que alguien que no utilice las manos, no pueda hablar y lo haga con sonidos guturales, pueda emitir un sonido fuerte para ser guiado por la web. También se ofrece la posibilidad de que el interesado utilice su propio lector de pantalla, algo de uso común para personas ciegas, que tienen su propio lector para ayudarse a navegar por las distintas páginas.

Igualmente, se proporciona la opción de utilizar la mente para navegar --'think to command'-- y que se materializa a través de "una especie de casco con sensores que, según detecta que hay una actividad neuronal, activa una cosa u otra". Algo que es "ciencia ficción casi" pues no es algo que se suela tener de forma habitual, puntualizan. Finalmente, el menú accesible propone navegar por la web mediante botones de accesibilidad.

La idea, en la que desde el servicio de informática de las Cortes autonómicas trabajan desde hace casi un año, es que "prácticamente todo el espectro de discapacitados" pueda acceder a los contenidos de la web institucional del Parlamento.

INFORMACIÓN SUBIDA DE FORMA AUTOMÁTICA

Para ello, y tras descartar hacerlo por medios propios porque "era muy complicado" llegar a todo el mundo, se llevó a cabo un estudio de mercado y se mantuvieron reuniones con diferentes organizaciones, optándose por contratar el servicio a través de la empresa Inclusite, que ya tenía experiencia con otros parlamentos y otras instituciones.

Así, cuando cualquier cosa se sube a la web de las Cortes --una nota de prensa, una cita en el calendario-- esta empresa hace que "automáticamente" se refleje en la página accesible, de tal manera que se crea "como un duplicado de la web", han indicado estas fuentes.

La web accesible de las Cortes era una demanda del sector de la discapacidad --no en vano, la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad es "de las más activas" de todas las del Parlamento--, además de una "apuesta" del presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, "que insistió bastante en ello". El coste de la puesta en marcha del servicio está todavía por cerrarse, según fuentes parlamentarias.

"Se ha quedado muy bien y es un servicio baste bueno", han detallado desde el servicio de informática de las Cortes, que han explicado que la intención es "mantenerlo el máximo tiempo posible".