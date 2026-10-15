La XIX Carrera Nocturna de Toledo se celebrará este sábado tras superar los 6.700 inscritos

Presentación de la XIX Nocturna de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, ha presentado la XIX edición de la Nocturna de Toledo, que ha superado los 6.700 inscritos y ha tenido que cerrar las inscripciones ante la elevada demanda registrada en los últimos días. Una cifra que consolida esta cita deportiva como una de las carreras nocturnas "más destacadas de España y que vuelve a combinar deporte, patrimonio, inclusión y solidaridad".

Lozano ha agradecido el respaldo de las instituciones, los patrocinadores, los voluntarios y los servicios municipales que hacen posible la celebración de la prueba, con una mención especial a la Policía Local, Protección Civil y, este año, a la Academia de Infantería, al tiempo que ha destacado la colaboración de los centros educativos y de los jóvenes que participan en las tareas de organización y entrega de dorsales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha subrayado que la Nocturna de Toledo "mantiene intacto, después de 19 ediciones, el espíritu solidario con el que nació", y en esta ocasión, la carrera vuelve a colaborar con la Fundación Niemann-Pick, a la que se suma la Asociación Española Contra el Cáncer como beneficiaria, además de contar por segundo año con la iniciativa Maratón Pura Lección de Vida, que ofrece a atletas procedentes de África la oportunidad de iniciarse en el mundo de la competición.

"Después de 19 años vamos a seguir siempre en ese camino", ha señalado Lozano, quien ha reivindicado también el carácter inclusivo de la prueba, que contará con la participación de personas con discapacidad y varias sillas adaptadas para recorrer las calles de la ciudad.

EL ALCÁZAR, NUEVA META DE LA CARRERA

La principal novedad de esta edición será el traslado de la meta desde la plaza de Zocodover hasta el entorno del Alcázar, un cambio que responde "a la necesidad de disponer de una zona más amplia, con mayor capacidad y recursos para atender a los participantes, y permitirá, además, reforzar la visibilidad de uno de los enclaves más emblemáticos de Toledo".

La carrera mantendrá sus dos distancias, de algo más de 8,5 kilómetros que saldrá a las 20.30 horas, desde la pasarela que hay junto a la estación de autobuses; y de 5,5 kilómetros que saldrá a las 20.50 horas, desde la plaza de Toros, así como los puntos de animación repartidos por el recorrido, con batucadas, DJ y otras propuestas para acompañar a los corredores y convertir las calles de Toledo en una gran fiesta deportiva.

La entrega de dorsales y de la bolsa del corredor se realizará durante esta tarde, este viernes por la tarde y el sábado en el Colegio San Patricio, en el barrio de La Legua, por ser uno de los espacios con mayor capacidad disponible para organizar este servicio.

Lozano ha expresado su satisfacción por que la Nocturna de Toledo se encuentre "entre las diez carreras nocturnas más bonitas o importantes de España, situándose a la altura de pruebas celebradas en ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, para una ciudad como Toledo es un enorme orgullo y un trabajo que intentamos hacer cada año mejor", ha afirmado.

La presentación ha servido también para dar a conocer la camiseta oficial de esta edición, inspirada en el octavo centenario de la Catedral de Toledo, cuyo rosetón aparece en la espalda. Asimismo, se ha presentado una zapatilla diseñada especialmente por la marca Joma para la carrera, con detalles inspirados en el damasquinado, una de las señas de identidad de la artesanía toledana.

Por su parte, el director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Carlos Yuste, ha destacado que hay pruebas deportivas que "se miden por todo lo que pueden mover", y ha situado a la Nocturna de Toledo entre aquellas que combinan la participación popular con un entorno patrimonial único y una importante dimensión benéfica.

Asimismo, el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha felicitado a Rubén Lozano y a todo el equipo organizador por haber mantenido viva la carrera durante 19 años, recordando sus comienzos, cuando un grupo de personas reunió a cientos de participantes en la plaza del Ayuntamiento.

Romera ha incidido en que la prueba nació con una finalidad solidaria y ha defendido que ese espíritu continúa siendo su principal seña de identidad, y ahora también se ha convertido en una gran cita deportiva y festiva. Asimismo, ha agradecido el trabajo desinteresado de los numerosos colaboradores que permiten organizar una prueba que requiere coordinación, voluntariado y apoyo logístico.

El vicepresidente ha destacado, además, el papel de la Nocturna en la consolidación de Toledo como "la ciudad del running", junto a otras pruebas como la Maratón de Toledo, la Espada Toledana y la San Silvestre, y ha destacado su capacidad para dinamizar no solo el Casco Histórico, sino también la economía de la ciudad y de la provincia.