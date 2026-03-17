La XXXII Pasión de Motilla del Palancar llega el sábado al auditorio de Cuenca con 220 actores y 18 escenas

Presentación de la XXXII Pasión de Motilla del Palancar. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXXII edición de La Pasión de Motilla del Palancar saldrá por primera vez en su historia de la localidad para acercar al auditorio de Cuenca un ambicioso montaje con 18 escenas y la participación de 220 actores este sábado, 21 de marzo, con un representación de 360 grados y música en directo que sorprenderá al espectador.

La presentación se ha realizado este martes con la participación del presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana; el alcalde de la localidad, Pedro Tendero; el presidente de la Asociación de Amigos del Teatro, Antonio García Monedero; la vicepresidenta de la Asociación, Eva Pérez; la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Arancha Poveda, los diputados provinciales, Jesús Ángel Gómez y Raquel Oliver.

Una edición que además de la cita en el Auditorio José Luis Perales mantiene su fecha clásica en Motilla con la representación por las calles de la localidad el sábado 28 de marzo, víspera de Domingo de Ramos. Una representación que cada año busca renovarse incluyendo en esta ocasión más diálogos a los personajes femeninos y mayor protagonismo a la figura de la Virgen María.

Martínez Chana ha destacado en la presentación la fuerza y el prestigio de La Pasión de Motilla que le ha llevado a ser reconocida como de Interés Turístico Regional y que gracias a la implicación de la masa social del pueblo y la juventud en la directiva "tiene un presente y un futuro halagüeño garantizado".

El presidente de la Diputación ha celebrado el acierto de llevar La Pasión a Cuenca, "donde se vive la Semana Santa como en pocos lugares de España" convencido del éxito que tendrá al llenar el auditorio y "poder demostrar su calidad ante un público muy exigente" y que servirá de estímulo para visitarla en Motilla.

En este sentido, ha abogado por la necesidad de tejer relaciones entre la provincia y la capital para crear un manto de sinergias del que se benefician todos los conquense y por el que apuesta la Diputación por lo que agradecía a sus responsables y participantes afrontar el gran reto que supone este acontecimiento único.

El presidente de la Asociación de Amigos del Teatro ha recordado que La Pasión nació de la ambición de un grupo de motillanos y motillanas y que es esa determinación la que le ha permitido consolidarse, crecer y plantearse nuevos retos como la representación de este año en el Auditorio.

"Somos una antorcha que pasa de generación en generación", ha asegurado García agradeciendo la implicación de los actores y actrices, de las instituciones, del pueblo entero y de los patrocinadores privados que la hacen posible. Asimismo, ha destacado el reto que ha supuesto preparar una representación en Cuenca con la adaptación de los escenarios y la logística lo que la convierte en "una oportunidad única" por la dificultad que entraña que se vuelva a repetir.

Un hito en el que se ha buscado la sinergia con la Semana Santa de Cuenca para llegar al público y que ambas sigan fortaleciéndose destacando la "colaboración tan sencilla" que han tenido con la Junta de Cofradías de Cuenca.

Por su parte, el alcalde ha recalcado la gran promoción que supone esta representación para Motilla y toda la comarca y que este año "ha tenido un impulso especial" con la participación en Fitur de la mano de la Diputación y que contribuirá al éxito de la trigésimo segunda edición marcada por la representación en el auditorio de Cuenca, "algo impensable hace poco tiempo", pero también en la representación en Motilla el próximo 28 de marzo.

También la delegada de Economía, Empresas y Empleo ha calificado esta representación como "un referente cultural de nuestra provincia" que se ha podido consolidar gracias a la implicación de todo el pueblo con un carácter participativo que es donde reside su potencial turístico.