Zahara pasa de 'Puta' a 'Lento Ternura': "Ya he mirado suficiente la violencia y voy a dejarlo atrás"

TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zahara pública el próximo viernes, 21 de febrero, el que será su sexto álbum de estudio. Un disco que lleva por nombre 'Lento Ternura' y es precisamente "la belleza, la ternura y la calma" hacia donde mira este trabajo en el que la cantante quiere volver a encontrarse consigo misma desde lo bello que hay en su vida.

La de Úbeda actuará en el Beat Festival que se celebra en Toledo los próximos 9 y 10 de mayo y ha concedido una entrevista a Europa Press en la que habla de cómo ha concebido este 'Lento Ternura', su primera experiencia como productora, cuáles han sido sus influencias o cómo defenderá el disco en directo.

Pregunta: ¿Cómo se ha gestado 'Lento Ternura' tras el tsunami que supuso 'Puta' y el impacto que tuvo en tu carrera?

Zahara: "En realidad lo hago sin pensar mucho en eso. No hay un pensamiento consciente de todo lo que he logrado con 'Puta' sino que hay una necesidad en mí de escribir sobre otras cosas, de salir de mirarme a mí misma y de mirar lo que he vivido y mis historias y las violencias. Y sí que hay una necesidad de poner el foco en la luz pero luego eso también se me ensombrece porque no lo consigo.

Lo primero que empiezo a escribir lo hago durante la gira de 'Zahara Rave' y ya en esos momentos empiezo a escribir las canciones, de hecho, las más amables, 'Nuestro Amor', 'Formentera', 'Soy de un Pueblo Pequeño', son canciones que ya empiezan a marcar el carácter del disco y que siento además que es lo que quiero. Voy a mirar hacia la belleza, hacia la ternura, hacia la calma... porque ya he mirado suficiente la violencia y voy a dejarlo atrás.

Pero esa huida se transforma en un caminar en círculos, porque vuelvo otra vez a la casilla de salida. Mientras voy escribiendo el disco me voy dando cuenta de que esta lenta ternura que es un estado que aspiro a alcanzar de calma, en realidad no es que no exista, sino que no es lo que yo pensaba que iba a ser".

P: No sé si lo que buscabas es algo natural...

Zahara: "Creo que no hay un orden. No es que yo me imponga 'voy a hacer ahora un disco de esto'. Cuando yo empiezo a escribir una canción como 'Tus michis', que es una canción que le dedico a mi mejor amiga, me alegra saber que estoy haciendo una canción sobre lo mejor que tengo en mi vida, que es ella. Algo que he elegido, que me acompaña, que es buena, que es maravillosa. Voy a hacer una canción de mi amiga y en realidad el título me aparece. No es algo que yo busco, sino que digo, qué guay, estoy haciendo esto.

Necesito dejar atrás todo el daño y todo el sufrimiento que he ido gestionando y que, de alguna manera, incluso ya me he separado de él y necesito volver a encontrarme conmigo desde el presente, desde donde estoy y desde lo bello que hay en mi vida y no mirar solo las violencias que están ahí, como tinieblas".

EN CONTINUA BÚSQUEDA, EN CONSTANTE APRENDIZAJE

P: Musicalmente es un disco continuista en el sonido respecto a 'Puta' pero en su temática se nota que te has liberado después de la tormenta

Zahara: "Sí, yo creo que con 'Puta' aprendí muchísimas cosas musicalmente. El disco lo produjo Martí Perarnau, pero en realidad éramos Martí y yo, aunque no tuve la capacidad ni la visión de reivindicarme, estaba ahí con él y en este disco todo lo que aprendo de la electrónica, todo lo que aprendo de la 'rave', de la expresión de las emociones a través del cuerpo o de la música de baile lo plasmo aquí.

Lo que pasa es que lo plasmo matizado por, primero, hacerlo yo sola, y eso es un aprendizaje porque paso de tener a Martí (Perarnau) siempre como aliado, echándome una mano con todo, sabiendo descifrar las ideas que yo tengo; a estar yo sola frente al ordenador, con mi nueva pantalla y con mis sintetizadores, mi piano y mis instrumentos, y decir 'no, es que estoy sola', y ese proceso son muchos años, son años porque, ya te digo, yo empiezo en la 'rave' y saco el disco.

Cuando yo empiezo a hacer algunas canciones, concretamente en 'Formentera', pienso en mis 38, que me refiero a mi edad, pero cuando yo lo grabo ya tengo 41. Claro, pasan dos años y medio entre una cosa y otra, que es un aprendizaje y una búsqueda, lógicamente con todo lo que se aposenta después de lo que supone 'Puta'. Creo que está 'Puta' en este disco a un nivel musical y a un nivel emocional porque es el pozo musical que me deja y el aprendizaje que me deja y lo que intento romper con la narrativa para crear una nueva a la que le pegan los 'beats' y le pega la electrónica.

Por eso para mí esta lenta ternura no suena relajada, suena con brío, suena con energía, suena con ansia y son sonidos a veces industriales, son 'loops' que se repiten y están muy presentes. Parece que en algunos momentos son parecidos todo el rato o casi iguales, pero en realidad hay pequeñas modificaciones continuas que hacen que camine de una manera más natural".

P: ¿Qué te ha influido a la hora de hacer este nuevo disco?

Zahara: "No me ha influido nada concreto de ponerme un disco. Nunca hago una canción pensando en otra que ya existe porque si no me daría muchísima pereza hacerla, pero si es verdad que está muy presente la música que he escuchado en los últimos años y, además, la música de club que es de la que más conciertos he ido y la que más he interiorizado. Está muy presente Lana del Rey, por ejemplo, pero también está Billie Eilish, Fleetwood Mac o Charli XCX. Hay muchísimas mujeres que han definido, que han influenciado y han marcado este disco, pero de una manera más involuntaria.

P: ¿Cómo vas a defender 'Lento Ternura' en directo y qué tipo de show vas a ofrecer al público?

Zahara: "Voy a intentar llevar muchas sorpresas, la verdad. Creo que va a ser un show divertido, porque en este disco, al contrario que en 'Puta', hay humor. Hay humor, hay ironía, hay mucha más luz, aunque luego mi sonido sea genuinamente oscuro, porque es como soy yo también. Pero quiero que el show tenga todo eso y que haya momentos en los que rías, que haya sorpresas por lo que va a pasar encima de ese escenario y que digas: ¡Claro, tenía que pasar!. Va a haber muchas canciones de 'Lento Ternura', con una puesta en escena que yo nunca he llevado y que para mí es una apuesta ambiciosa dentro de mi dimensión como artista.

Voy a intentar dar un paso más en todo lo que he hecho hasta ahora y voy a recuperar canciones del pasado que hace mucho tiempo que no toco, porque también me parece que es un disco de reconciliación con quien soy, de oda a la amistad, al amor, al amor bien entendido, a la ternura, al cariño, al afecto... Y hay algunas de mis canciones que tienen que ver con eso, que las hice hace muchos años y que conectan, y creo que va a ser muy guay, sobre todo para mi 'fandom', escucharlas después de tantos años en el escenario. Espero que sea muy libre, que sea muy pop y que a la par sea muy oscuro".