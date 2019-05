Zamora (PSOE) reivindica la voz de las urnas y pide que no haya "experimentos" en Ciudad Real

Publicado 27/05/2019 0:58:35 CET

CIUDAD REAL, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Ciudad Real, Pilar Zamora, se ha congratulado este domingo de que los ciudadanos hayan elegido su lista como la más votada, por lo que ha reivindicado que se respete la voz de las urnas y no se hagan "experimentos" en referencia a posibles pactos con la ultraderecha de Vox que ha conseguido un concejal y que podría ser la llave que diera el gobierno a PP y Ciudadanos.

Y es que con el 100% de los votos escrutados, el PSOE ha sido la lista más votada al obtener 10 concejales; seguida del PP con 9; Ciudadanos con 3; Unidas Podemos con 2; y Vox con 1.

"Ha sido una noche larga y para mí es una felicidad enorme ponerme aquí para decir que el PSOE ha ganado las elecciones en Ciudad Real", ha dicho la alcaldesa en funciones, que ha recordado que han obtenido 14.604 votos, lo que significa 2.700 más que en las municipales de 2015; 1.800 más de los que obtuvo el PSOE en las generales; y 2.200 más que la segunda fuerza política en Ciudad Real.

"La ciudadanía ha confiado en el PSOE y ha valorado la gestión de los últimos cuatro años. Por eso las urnas han hablado y han dicho que quieren que les gobierne el PSOE, que es el que puede dar estabilidad a Ciudad Real, tiene estrategia de futuro y progreso", ha dicho.

En este sentido, Pilar Zamora ha reivindicado que Ciudad Real "no se puede permitir experimentos con un tripartito que llevaría a la ciudad hacia atrás. Los ciudadrealeños no se merecen ningún movimiento extraño ni unión de partidos que no saben hacia donde van".

Tras insistir en que el PSOE de Ciudad Real y la candidatura que ella lidera está orgullosa de los resultados que han conseguido, ha señalado que aspira a seguir gobernando la próxima legislatura porque sabe cómo hacerlo.

"La ciudad necesita este equipo de hombres y mujeres que saben cómo traer desarrollo y progreso a nuestra ciudad, que son capaces de seguir haciendo ciudad" ha destacado la líder de la candidatura más votada, al tiempo que ha recordado que estos resultados no se daban desde hace muchos años --desde 1991-- " y es una victoria muy dulce en Ciudad Real porque los vecinos ha dicho que quieren que gobierne el PSOE".

Cuestionada sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con Ciudadanos, Zamora ha dicho que deberán plantearse si quieren pactar con la extrema derecha porque si no, no suman.

"Sería un experimento que haría que Ciudad Real fuera hacia atrás cuando la cordura es que nos lleva a seguir avanzando" ha señalado, mientras que sobre Unidas Podemos solo ha dicho que "la ciudadanía ha decidido que cuando elige que gobierne la izquierda, prefiere q gane el PSOE q es el que da estabilidad".