El ZepoRock regresa a El Toboso (Toledo) en junio

TOLEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival manchego el ZepoRock, tras dos años de parada obligatoria por la COVID-19, regresará a El Toboso (Toledo) el 17, 18 y 19 de junio.

En su séptima edición, "esta iniciativa empeñada en democratizar la música y la cultura llevándola al entorno rural de la Mancha más zeporra", servirá de plataforma a nuevos talentos que pasarán por el escenario en el que ya han tocado bandas ya consagradas como Aurora & The Betrayers, Anaut, The Sweet Vandals, y grandes talentos emergentes como The NIftys Beluga, Sugarcrush Alpargata, Tongo, Última Experiencia, 51 Grados, Fizzy Soup, Gatomidi, Mamita Papaya, Shiva o The Gagarins, aseguran los organizadores en nota de prensa.

Tras años de crecimiento el festival "se rearma" con la intención de mantener la llama de la cultura zeporra viva. El festival vuelve a apostar por su consolidada fórmula de tres días de programación, con conciertos al aire libre, clases de baile, Djs, talleres infantiles, pasacalles, visita a bodegas y piscina.

"Hemos proyectado el festival acorde con los tiempos, pero no queríamos hacer unos conciertos y "chinpum", anhelamos que la comunidad zeporra se vuelva a unir, a ponerse al día entre bailes y conciertos, mezclar a niños y mayores en esa cocktelera de festival rural tan marca de la casa, un poquito más reducido, siempre seguro y sobre todo divertido, necesitamos reír y disfrutar en compañía", señalan desde la asociación zeporock.

Las zonas verdes y la piscina del albergue Dulcinea de El Toboso volverán a vibrar durante todo el fin de semana, con una programación que se extenderá desde la tarde-noche del viernes hasta la tarde del domingo al ritmo de la mejor música.

Los conciertos y sesiones de Djs se repartirán entre el viernes noche y la tarde y noche del sábado, poniendo punto y final a lo grande con un vermú zeporro también maridado con música en directo el domingo.