Zincaman centrara su II Convención Nacional de Innovación en la simbiosis industrial el 21 de abril en Albacete

Presentación de la II Convención Nacional de Innovación en Áreas Industriales de Zincaman. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (Zincaman) ha presentado este viernes su 'II Convención Nacional de Innovación en Áreas Industriales: Simbiosis Industrial', un foro que tendrá lugar el próximo 21 de abril en el salón de actos de la Diputación de Albacete.

El acto ha contado con la participación del presidente de Zincaman, Antonio Fernández-Pacheco, junto al vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera; la delegada provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Llanos Valero, y la concejala de Sostenibilidad y Marca Albacete del Ayuntamiento de la capital, Rosa González de la Aleja, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

Fernández-Pacheco ha contextualizado la cita destacando que esta segunda edición "supone un paso más tras el éxito de la primera", con el objetivo de consolidar la convención como espacio de encuentro entre empresas, administraciones y profesionales para avanzar en modelos más eficientes y sostenibles.

En este sentido, ha puesto el foco en la simbiosis industrial como herramienta clave, señalando que Zincaman quiere actuar como "palanca" para facilitar que los residuos de unas empresas se conviertan en recursos para otras, optimizando costes y mejorando la competitividad del tejido industrial.

Además, ha remarcado el creciente protagonismo de las áreas industriales, tanto a nivel nacional como europeo, así como el papel de la asociación, que ya representa a más de 40 entidades y más del 50% del suelo industrial de Castilla-La Mancha, incidiendo especialmente en la necesidad de reforzar las áreas ubicadas en entornos rurales como vía para favorecer el desarrollo territorial y luchar contra la despoblación.

El vicepresidente provincial, Fran Valera ha valorado esa convención como una iniciativa "alineada con el trabajo que se viene desarrollando en la provincia" para impulsar las áreas industriales como motor de desarrollo económico y social.

Ha recordado la colaboración estable que, para ello, viene dándose entre la Diputación y Zincaman desde 2022, destacando que, aunque no exista una competencia directa, la Institución asume este ámbito desde el compromiso con la prosperidad de la provincia.

"Trabajamos por el desarrollo industrial de nuestro territorio, especialmente, de esas zonas industriales rurales, cada una con su idiosincrasia, con su necesidad, dirigidas a un sector muy concreto, pero, apoyándonos en Zincaman, teniendo en cuenta esa realidad y esa especificidad de cada una de las zonas, ya se está viendo que damos pasos adelante".

Las áreas industriales son "indispensables para el desarrollo de nuestros pueblos y para la fijación de población", ha subrayado, valorando que este tipo de jornadas permiten trasladar al conjunto de la sociedad la importancia de la valorización de los recursos y de la innovación aplicada a la industria.

Asimismo, ha resaltado que la convención vaya a reunir en Albacete a representantes de distintos sectores a nivel nacional, con experiencias reales que contribuyen a avanzar hacia un modelo industrial más eficiente y competitivo.

UN FORO NACIONAL PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR

La cita del próximo 21 de abril se centrará en la necesidad de promover la simbiosis industrial como un modelo de colaboración empresarial en el que los residuos de unas empresas se convierten en recursos para otras, contribuyendo a la eficiencia, la descarbonización y la competitividad del tejido industrial.

En este marco, Fernández-Pacheco ha insistido en que, aunque se trata de un concepto ya presente en la actividad empresarial, resulta clave "ordenarlo, impulsarlo y generar sinergias reales" entre empresas y polígonos industriales, facilitando su aplicación práctica.

Llanos Valero ha explicado el convenio suscrito entre la Junta y Zincaman dentro de la premisa de que la economía circular constituye "una prioridad estratégica para el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el fin de crear el Observatorio de Circularidad de las Áreas Industriales, un objetivo conjunto que, además, viene recogido en el Plan de Acción de Economía Circular del Gobierno de Emiliano García-Page".

Y es que la economía circular se ha convertido en una prioridad estratégica a nivel nacional y europeo.

Según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica, este modelo es clave para avanzar en la descarbonización, ya que hasta el 45% de las emisiones globales están vinculadas a la producción, uso y gestión de materiales, lo que sitúa a la industria en el centro de la transición hacia modelos más sostenibles.

La concejala de Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, ha asegurado en su intervención que "se trata de una idea muy interesante, porque demuestra que la iniciativa privada en Albacete cada vez late con más fuerza, y además se pone en valor la necesidad que tienen los polígonos industriales de crecer de una manera eficiente y sostenible, de modo que la economía circular contribuya a la sostenibilidad del tejido empresarial".

González de la Aleja ha asegurado también que "esta Convención consolida a la ciudad de Albacete como punta de lanza en el turismo de congresos, de convenciones y de networking, Cada vez acogemos más eventos de ese tipo, lo que ayuda a la promoción de la ciudad y sirve para desestacionalizar el turismo y convertirnos en un destino turístico de interior de referencia. Espero que los asistentes a la Convención de Zincaman disfruten de la ciudad y hagan de altavoz de nuestras potencialidades y atractivos".

PROGRAMA ESTRUCTURADO EN TRES BLOQUES

El encuentro contará con una destacada participación institucional, con la presencia de Alejandro Dorado Nájera, Comisionado de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, reforzando el carácter estratégico y nacional de la jornada.

Se estructurará en diferentes bloques temáticos. Así, el bloque I, titulado 'El interés de España por la simbiosis industrial' abordará experiencias reales de implantación de la economía circular en el ámbito industrial, con la participación de iniciativas de referencia como la Oficina de Simbiosis Industrial de Paterna, Ecoindustria en el Delta del Llobregat o la Oficina de Economía Circular del Polígono Villalonquéjar en Burgos.

El segundo bloque, 'El papel del tejido industrial en la economía circular', contará con la participación de empresas que ya están aplicando soluciones innovadoras en sus procesos productivos: Veolia, Camacho Recycling, Energy Loop o Acteco.

Finalmente, el tercer bloque, bajo el título 'Hacia un HUB de simbiosis industrial en Castilla-La Mancha', albergará la presentación del Observatorio de Circularidad de Áreas Industriales, una iniciativa estratégica desarrollada por Zincaman con el respaldo del Gobierno regional.

Desde la organización han querido subrayar que se trata de una jornada gratuita y abierta a empresas, profesionales y ciudadanía, con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento y promover la participación en la transición hacia modelos más sostenibles.

La inscripción puede realizarse a través de la web de Zincaman y sus canales oficiales en redes sociales.