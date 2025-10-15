107,9 millones de inversión en Zamora, con un impulso al Museo de Semana Santa y el Conservatorio de Música

ZAMORA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026 prevé inversiones en Zamora por valor de 107,97 millones de euros, un incremento de más del treinta por ciento en comparación con los números del año 2024, último ejercicio que tuvo unos presupuestos aprobados por las Cortes, cuando la inversión se quedó en 82,5 millones de euros, según los datos difundidos por la propia administración regional.

Las cuentas tienen como obras más destacadas las del polígono industrial de Monfarracinos, el Museo de Semana Santa y el Conservatorio Profesional de Música, proyectos que suman en conjunto unos 18 millones de euros.

Los presupuestos sitúan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio como la más inversora en la provincia si salen adelante las cuentas públicas para el año que viene, con un total de 27 millones de euros entre los que destacan 7,8 millones para tratamientos de prevención de incendios y algo más de cinco millones para dar un empujón al nuevo Museo de Semana Santa.

Aparecen además 4,8 millones de euros en el apéndice recuperación de hábitats y gestión forestal y cinco millones en medios de extinción contra incendios.

Más de 27 millones de euros invierte también el Somacyl, con 6,85 millones destinados al polígono industrial de Monfarracinos como proyecto más destacado. Además, se prevén tres millones para obras de abastecimiento de agua en Benavente y en Toro, y cerca de ocho millones para depuración de aguas en municipios pequeños (programa de instalación y puesta en servicio de depuradoras).

Se destinan tres millones a mejorar la eficiencia energética de los edificios y cerca de tres y medio a la promoción de vivienda pública en Zamora en régimen de alquiler, a los que hay que sumar dos millones y medio más de promoción de vivienda para la venta.

La Consejería de Agricultura prevé inversiones por 15,1 millones de euros, con nueva infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Fermoselle (2,22 millones), modernización del canal de San José (1,98 millones), infraestructura rural en Fresno de Sayago (1,5 millones) y promoción del sector alimentario bajo el plan de acción Tierra de Sabor (un millón) como líneas de actuación fundamentales.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital, por su parte, prevé invertir 11,34 millones de euros con la mejora del firme de la carretera de La Bóveda de Toro a Cañizal (2,5 millones de euros) como actuación más destacada en la provincia.

También se mejorará la carretera ZA-714 (de Riego del Camino a la provincia de Valladolid), la ZA-11 (en Zamora capital), la ZA-321 entre la N-122 y Moralina o la ZA-10, también en Zamora capital. El resto de las inversiones las completan otras actuaciones en vías de comunicación.

Inversiones destacadas también las que aparecen en el apartado de la Consejería de Educación, con 5,7 millones de euros destinados a que 2026 sea, al fin, el ejercicio presupuestario en el que las obras del Conservatorio de Música dan el tirón. Las obras de reposición y mejora en centros de Secundaria y de Infantil y Primaria suponen otros cinco millones de euros.

La Fundación Patrimonio Natural tiene también anotadas inversiones relevantes dentro de una partida, más escasa, que supera los dos millones en conjunto. Así, se destinan 400.000 euros a mejorar el Castillo de Fermoselle y habilitarlo como mirador del Duero o 346.000 euros a la construcción del funicular en el Lago de Sanabria.

Familia e Igualdad de Oportunidades prevé un desembolso de 1,8 millones de euros, sanidad algo más de 5,5 millones de euros y Economía y Hacienda, 2,32 millones.