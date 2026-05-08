El 13 de mayo se abre el plazo de inscripción para el Programa de Animación Infantil del Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abrirá el plazo de inscripción del programa de animación infantil de verano el próximo 13 de mayo, tal y como anunciado la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, quien ha comparecido junto con Elvira Galán, responsable de animación comunitaria del Consistorio, para explicar los pormenores de la presente campaña que el pasado año contó con un millar de participantes.

El Ayuntamiento de Ávila pone en marcha en los meses de julio y agosto este programa de animación infantil, destinado a ofrecer a los niños y niñas de la ciudad una alternativa de ocio, proporcionándoles actividades lúdico educativas que favorezcan el entretenimiento creativo. También esta programación permite contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar en los meses de verano, no lectivos.

Con una programación que se desarrolla por semanas y que divide a los participantes en dos grupos en función de su edad, la animación infantil de verano abrirá el plazo de solicitud el 13 de mayo y se extenderá hasta el 27 de este mes. Las solicitudes, en el modelo correspondiente, deberán presentarse en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica: sede.avila.es

Para el desarrollo de estos campamentos, se contará con Pronisa, entidad adjudicataria del servicio, mientras que las actividades se celebrarán en diversos espacios, teniendo como centro base el CEIP Santo Tomás, que cuenta con comedor. Los destinatarios son niños y niñas de 3 a 12 años con los que se trabajan aspectos como la creatividad, el deporte, la expresión y comunicación verbal, corporal, motriz, plástica y musical y también la inclusión, ya que es un programa que, además, está destinado a normalizar y fomentar la integración de niños y niñas con discapacidad en las diferentes actividades.

El primero de los grupos se dirige a niños nacidos entre los años 2014 y 2019, ambos incluidos. En este grupo, se ofrecen hasta 175 plazas semanales. El segundo grupo está destinado a niños nacidos entre los años 2020 y 2023, ambos incluidos y aquí se ofrecen hasta 100 plazas semanales. Además, se establece un tercer grupo para el servicio de comedor, dirigido a todos los niños participantes en el programa y con un máximo de 60 plazas semanales.

La programación comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 28 de agosto y las actividades se desarrollarán en horario de 08.00 a 14.00 horas para quienes deseen acceder al programa Madrugadores. En el caso de no acceder a este programa, el horario de actividades es de 10.00 a 14.00 horas. En cuanto al servicio de comedor, el horario es de 14.00 a 15.00 horas.

A la hora de solicitar la participación en este programa, se podrá realizar pidiendo una o varias semanas a la vez de uno o ambos meses. El plazo de inscripción será del 13 al 27 de mayo y, sólo en el supuesto de quedar plazas vacantes y sin lista de espera, se abriría un segundo plazo para el programa del mes de agosto, con fechas de inscripción del 3 al 11 de julio.

Una vez cerrado el primer plazo de inscripción, se confeccionará un listado de solicitantes por cada uno de los dos grupos de edad, generando un listado alfabético. El 15 de junio, se realizará un sorteo para designar la letra a partir de la cual se generarán los listados de admitidos hasta completar las plazas, siendo la misma letra para los dos grupos de edad.

El resultado del sorteo y el listado de admitidos se publicará en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica a partir del 19 de junio y la formalización de la participación podrá realizarse desde entonces hasta el 28 de junio.