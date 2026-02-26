15Buxade cree que PP, PSOE y CC conocían que el 50% de los menores llegados a Canarias son mayor de edad

Buxade (C) junto a miembros de la lista de Vox a las Cortes por Salamanca, entre ellos el cabeza de lista, Carlos Menéndez. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha asegurado que "más del 50 por ciento de esos supuestos menores" que llegan a Canarias "son mayores de edad después de hacerse las pruebas", al tiempo que ha explicado que al "no son aceptados por su país a pesar de existir órdenes de devolución, de expulsión, de deportación".

Buxadé, que ha acompañado este jueves al número 1 de la lista de Vox por Salamanca en las elecciones autonómicas, Carlos Menéndez, ha criticado "el agujero negro en el que se ha convertido la frontera de Canarias para la inmigración masiva y descontrolada".

En este sentido, el responsable de Vox ha apuntado que "por supuesto", la comunidad autónoma, "dominada por Coalición Canaria y el PP, colabora en un gasto gigantesco en perjuicio de todos los españoles".

El eurodiputado ha lamentado que Canarias sea "un mero centro logístico en el que se acumula gente y luego se le lanza a través de aviones fletados por el gobierno a la península", una situación que conocía el PSOE, CC y el PP, "que ha admitido la entrada masiva de esos falsos menores, de esos falsos refugiados en territorio nacional".

Las consecuencias de ello, según Jorge Buxade, "se perciben en todas y cada una de las ciudades de Castilla y León" y se ha referido a la "creación de un eventual centro" en Salamanca con más de 400 pazas para acoger a unos "supuestos inmigrantes" de los qeu "más de la mitad de ellos, a pesar de que digan que son menores, van a ser mayores de edad en edad militar".

Por ello, el eurodiputado de Vox ha insistido en que está "en juego" la seguridad.

Durante su intervención ante los medios, el eurodiputado de Voxse ha referido al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur y ha afirmado que es una "amenaza la ruina definitiva" del sector Primario en Castilla y León y especialmente del sector ganadero, por lo que se ha comprometido a estar del lado de los afectados.

Asimismo, ha recordado que PP y PSOE "siguen promoviendo la aplicación provisional" delacuerdo con Mercosur, a pesar de que el Parlamento Europeo dijo que se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si es una norma legal.

Otra de las cuestiones a las que se ha referido Jorge Buxade es a la seguridad en las carreteras y se ha remitido al informe de la Asociación de Carreteras de España, que recoge que el 50 por ciento de las carreteras nacionales, regionales o provinciales "se encuentra en un estado deficitario de mantenimiento", porque hay "un déficit de inversiones de 14.000 millones de euros".

"Lo único que ha hecho el Gobierno ha sido imponernos esa baliza V-16 para la persecución y para perjudicar a todos, pero tenemos un déficit brutal" de inversión en las carrateras, ha insistido Buxade, quien ha culpado de ellos "al despilfarro" del estado autonómico y a unas administraciones públicas "que se gastan el dinero de los contribuyentes en cualquier idiotez".

Por eso, Buxadé ha anunciado que Vox iniciará esta semana "una propuesta masiva en todos los ayuntamientos, también el Congreso de los Diputados y los parlamentos regionales" con un plan de choque de inversiones, de auditoría, de inspecciones periódicas y permanentes".