15M-Díaz afirma que En Común se deja la piel por los trabajadores y recuerda que el PP votó contra las deslocalizaciones

El candidato de En Común a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, durante un encuentro con comités de empresas en situación de ERE o deslocalización abiertos

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que 'En Común', la coalición formada por IU, Sumar y Verdes Equo para las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, se "deja la piel" por la gente trabajadora por lo que ha hecho un llamamiento a los trabajadores y a los sindicatos de clase para que se movilicen en favor de la candidatura que encabeza Juan Gascón, de IU.

En este sentido, ha aprovechado la ocasión para recordar que el Partido Popular votó hace 15 días en el Congreso de los Diputados en contra de una Proposición No de Ley (PNL) que buscaba impedir las deslocalizaciones e impedir que los procesos industriales salgan de España "y, sobre todo, que salgan sin consecuencias".

Yolanda Díaz ha reconocido que España tiene una situación "anómala" que pasa por carecer de una regulación específica para evitar las deslocalizaciones y ha insistido en reprochar el voto en contra del PP a esa iniciativa, tras lo que ha tirado de ironía para destacar que el Partido Popular "tuvo un poco de vergüenza y no aplaudió" cuando vio que el Gobierno de España perdía esa votación.

En este sentido, la vicepresidenta y ministra de Trabajo se ha dirigido a la gente trabajadora de Castilla y León para que el domingo apoye la candidatura de 'En Común', a la que se ha referido como aliados y como agentes en la vida pública que defenderá a los trabajadores.

"Recuerden ustedes cuando vayan a votar que el Partido Popular votó en contra de esta iniciativa que afecta de manera central hoy a su tierra", ha reiterado la ministra que se ha reunido este miércoles en Valladolid con los representantes de los comités de empresas en ERE o deslocalización, como Majorel y Losán.

Yolanda Díaz se ha dirigido expresamente a los responsables de la empresa Majorel para que acaben con el "fraude" que supone, a su juicio, presentar un ERE en España cuando la empresa tiene beneficios y cuando está contratando a través de ETTs puestos de trabajo que son estructurales.

"No se puede practicar un ERE por una puerta y por otra puerta estar contratando a gente trabajadora en ETTs porque es muy grave", ha aclarado para advertir: "No lo vamos a permitir, no puede ser y les pido que acaben con este fraude".

Díaz ha tachado la estrategia de la empresa Majorel de "fraude, indignidad e indecencia" tras lo que ha exigido a la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, competente en esta materia, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se pongan "manos a la obra".

"Tienen tiempo para exigirle a las empresas de su Comunidad Autónoma que cumplan con la legalidad", ha zanjado la ministra que se ha hecho eco también de la situación de los trabajadores de la empresa Losán a los que ve "víctimas de una gestión sustancialmente mejorable" tras no recibir sus nóminas desde antes del mes de diciembre del año pasado. La ministra ha pedido a la empresa que cumpla con la legalidad.

Yolanda Díaz ha acompañado en la reunión al candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición de IU-Sumar-VerdesEquo, Juan Gascón, y la número dos de la lista por Valladolid, Marina Echebarría. El de IU ha reprochado al presidente de la Junta que no haya sido capaz de reunirse con los comités de empresa de las empresas que están en peligro, un hecho que "habla muy mal de un presidente en funciones que no sabe poner en el centro a las personas trabajadoras que están en una situación de sufrimiento".

En este sentido, el candidato de 'En Común' se ha comprometido a ponerse "al servicio" de las personas que están organizadas en los comités de empresa y de los sindicatos de clase que defienden los intereses de la clase trabajadora. Díaz ha recordado a este respecto que el Gobierno de coalición PP-Vox puso en peligro los mecanismos de mediación arbitral en los procesos colectivos en Castilla y León por lo que ha reivindicado la necesidad de ser coherentes con lo que hace en la vida pública.

Juan Gascón ha apostado también por "proponer en positivo" un plan industrial para Castilla y León y ha llamado a poner sobre la mesa las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras tras lo que ha reivindicado el "orgullo" de quedarse en la Comunidad Autónoma.

"Para que la gente se pueda quedar son necesarias opciones como Izquierda Unida, como Movimiento Sumar o como Verdes Equo, que apostamos por lo cercano, por las empresas que se quedan en el territorio, no aquellas que sacan jugo de las subvenciones públicas, públicas vienen extraen su lucro y luego dejan tirados a los trabajadores y a las trabajadoras", ha sentenciado Gascón en un compromiso de "defender a los y las de abajo".

