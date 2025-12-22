Unas 1.700 personas mayores asisten al Concierto de Navidad organizado en su honor por el Ayuntamiento de Valladolid

Unas 1.700 personas mayores disfrutan del Concierto de Navidad organizado en su honor por el Ayuntamiento de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado un "emotivo" Concierto de Navidad dedicado a las personas mayores de la ciudad, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes y ha contado con unas 1.700 personas entre el público.

El concierto, titulado 'Clásicos Populares', ha sido interpretado por la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (Josva), bajo la dirección de Ernesto Monsalve, que ha ofrecido un repertorio pensado para "el disfrute y la emoción" de los asistentes en estas fechas.

Al acto ha asistido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha acompañado así a las personas mayores y les ha dirigido unas palabras de agradecimiento y reconocimiento, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su intervención, el regidor ha destacado "la importancia de seguir construyendo una ciudad cercana y humana, que cuida y valora a quienes han contribuido con su esfuerzo y experiencia al desarrollo de Valladolid a lo largo de los años".

Asimismo, ha señalado que "este concierto es una muestra del compromiso municipal por ofrecer espacios de encuentro, disfrute y cultura compartida".

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento con el objetivo de fomentar el bienestar, la participación social y el acceso a la cultura de las personas mayores, con el propósito de reforzar el papel que desempeñan como "pilar fundamental" de la ciudad.