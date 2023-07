Mañueco "apuesta" por la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata en el tramo Plasencia-Astorga

ZAMORA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado su "apuesta" por la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata en el tramo Plasencia-Astorga que vertebraba el oeste peninsular hasta su cierre en el año 1985. Una infraestructura que puede servir, ha señalado, para el "desarrollo logístico" de zonas como Benavente, donde este miércoles ha participado en un acto de campaña junto a los candidatos de la provincia de Zamora.

Fernández Mañueco ha asegurado conocer qué es lo que necesita Castilla y León en materia de infraestructuras, antes de lanzar el anuncio. "Tengo muy claro cuál es mi compromiso con las infraestructuras de Castilla y León, de la provincia de Zamora y, más concretamente, de Benavente", ha señalado. "Yo apuesto por la reapertura de la Ruta de la Plata entre Astorga y Plasencia pasando y parando en Benavente", ha defendido. Un proyecto que, de llegar a buen puerto, contribuiría al objetivo de mantener a esta ciudad zamorana como polo "logístico e industrial".

Para que esto ocurra, ha defendido el también presidente de la Junta de Castilla y León, el próximo inquilino de la Moncloa ha de ser Alberto Núñez Feijóo. Por eso, ha lanzado una advertencia a los votantes del Partido Popular para evitar que se relajen en la recta final de campaña. "El trabajo no está terminado y las encuestas no llenan de votos las urnas", ha indicado. "Me da miedo que caigamos en un exceso de confianza y por eso debemos ir a votar el día 23 para evitar sustos el día 24", ha añadido.

A juicio de Mañueco, relajarse es "dar espacio a Pedro Sánchez y permitir que resucite". Por ello, ha insistido en el mensaje de acudir a votar. "Si nos vamos a la playa, al campo o si nos quedamos en casa, el que se queda en la Moncloa es él", ha expresado. "Por eso tenemos que ir a votar para abolir el sanchismo y todas sus políticas tóxicas, su mala gestión, sus mentiras y sus chapuzas", ha indicado.

El presidente de los populares de Castilla y León ha asegurado que votar otra opción alejada de Feijóo será "perpetuar el retraso de las infraestructuras de Castilla y León". Tras agradecer a los cargos públicos su trabajo en las últimas municipales, les ha pedido realizar un "último esfuerzo" para conseguir el cambio del Gobierno de España. "En Castilla y León siempre cumplimos en los momentos cruciales y queremos ser protagonistas fundamentales del cambio que necesita España", ha arengado.

Alfonso Fernández Mañueco ha participado en este acto de campaña en la ciudad de Benavente acompañado por la alcaldesa de este municipio, Beatriz Asensio, así como por los candidatos al Congreso de los Diputados y Senado por esta provincia. También ha estado flanqueado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.