29N- Martínez pide a Urtasun "todas las herramientas y disposición del Estado" para evitar recortes a la creación en CyL

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha hablado este lunes con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que ha pedido que desde el Gobierno "se pongan sobre la mesa" todas las herramientas" y toda la "disposición del Estado" para evitar que se "coarte las libertades y los derechos" en la creación artística en la Comunidad.

Así lo ha explicado Martínez en declaraciones a los medios de comunicación en el cuarto día de campaña donde ha visita la localidad burgalesa de Miranda de Ebro donde ha estado acompañado por la cabeza de lista del PSOE al Senado, Aitana Hernando, y donde ha visitado el Centro de Interpretación del Campo de Concentración.

Martínez ha tachado de "absolutamente indecente" que se pretenda recorta los derechos y libertadas de la creación artística "con un planteamiento absolutamente inconstitucional", por lo que confía en tener el "asidero suficiente" para ue el PSOE de Castilla y León y el Gobierno central acudan a los tribunales "y funciones el Estado de Derecho".

Asimismo, el secretario autonómico del PSOE ha asegurado que "es mucho el abanico de recortes" tanto desde el "punto de vista ideológico" como desde "el punto de vista de lo tangible, en lo económico, en el presupuesto" pretenden llevar a cabo PP y Vox.

Por otro lado, Carlos Martínez ha reclamado que la campaña electoral aborde las necesidades reales de la ciudadanía, como la despoblación, la vivienda o la sanidad, frente a quienes pretenden un regreso a la "España en blanco y negro".

Durante una visita al municipio burgalés, el dirigente socialista ha advertido sobre los "recortes en derechos y libertades" con una posible coalición de gobierno entre Vox y el PP, formaciones que, según sus palabras, "se han mimetizado absolutamente".

Ante esta situación, Martínez ha defendido la recuperación de la memoria para recordar qué ocurre cuando el poder intenta "dictar qué pensar, decir, crear o callar". En este sentido, ha criticado que se cree un marco ideológico que actúe como "cortina de humo" para evitar hablar de las "cosas de comer" y de los problemas de los ciudadanos.

Tras esta reflexión, el líder socialista ha reclamado que esta campaña aborde las prioridades para Castilla y León como son "la ordenación del territorio, la lucha contra la despoblación, las políticas de vivienda, el hospital de Miranda y la falta de profesionales sanitarios que lastra el acceso a la salud, además de la corrección de las desigualdades entre provincias".