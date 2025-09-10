Unas 300 personas se concentran en Valladolid para reclamar la reducción de la jornada laboral: "Es de justicia social"

Unas 300 personas se han concentrado este miércoles en Valladolid para reclamar la reducción de la jornada laboral - EUROPA PRESS

Los sindicatos se movilizarán hasta que se apruebe la medida en una "batalla permanente" que "ya está ganada en la calle"

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas, según fuentes policiales, se han concentrado este miércoles en Valladolid para reclamar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que previsiblemente no saldrá adelante por las enmiendas a la totalidad de PP, Junts y Vox, por lo que las organizaciones sindicales han advertido que esta es será una "batalla permanente" ya que la medida está "ganada en la calle".

La concentración ha estado encabezada por el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, y la secretaria general de CCOO, Ana Fernández, quienes han destacado que la reducción de la jornada laboral es de "justicia para la clase trabajadora" que lleva desde 1983 con las 40 horas por ley.

Precisamente, el Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, formaciones que suman una mayoría absoluta más que suficiente para tumbar la norma.

A este respecto, la máxima responsable de CCOO en la Comunidad ha señalado que el proyecto que se debatirá es necesario en tanto en cuanto los trabajadores necesitan una ley que iguale a todos los españoles en el ámbito laboral con una misma jornada.

"Es de justicia social ya que mejoraría la situación de vida de todas las personas que pudieran disfrutar de esa reducción, que en la práctica es simplemente de una hora, porque la media es de 38,3 horas la que se está haciendo en España en prácticamente todos los sectores", ha expresado.

En este sentido, ha criticado el "pánico" que demuestran las empresas ante esta medida, algo que ha pasado con otras medidas que ha impulsado el gobierno de coalición y que en el fondo refleja que lo que "le da miedo a los empresarios es el hecho de que haya un control horario y de que haya que pagar todas las horas extras que se realizan en este país".

Por su parte, el líder de UGT Castilla y León ha asegurado que el rechazo a la reducción de la jornada laboral es una "bofetada" a los trabajadores del país que demandan por una "amplia mayoría social" que se reduzca el tiempo de trabajo.

"No pueden bloquear ni negar el debate porque necesitamos, y es un derecho democrático, conocer realmente las posiciones que tienen todos los grupos parlamentarios", ha advertido, al tiempo que ha remarcado que la "derecha parlamentaria no se puede dedicar al bloqueo permanente de las medidas que beneficien a la mayoría de las personas trabajadoras".

EN CASTILLA Y LEÓN "SE TRABAJA MÁS"

En relación con esta cuestión, el secretario general de UGT en la Comunidad ha puesto el foco en que Castilla y León "realmente necesita" aplicar esta medida, en tanto en cuanto "se trabaja más que en el resto del país y se cobra menos".

Por eso es "urgente también y beneficioso" que más de medio millón de trabajadores puedan verse beneficiados por esta medida, ha incidido, un punto en el que ha advertido que esta será una "batalla permanente" de las organizaciones sindicales que "ya está ganada en la calle".

De hecho, ha apuntado que este es el inicio de una serie de movilizaciones hasta conseguir que los diputados de la "derecha parlamentaria, que sí que se unen para fastidiar a la clase trabajadora, se den cuenta de que esta es una demanda social que necesitan los españoles".

Sobre el debate parlamentario de este medida en el Congreso, los líderes sindicales castellanoleoneses han reconocido que no va a salir adelante este miércoles debido a que se llevan a votación las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos parlamentarios.

"Por tanto lo van a apoyar y lo que van a hacer es no permitir que el proyecto de ley se debata en el Congreso como debería ser", ha lamentado, si bien las organizaciones se seguirán movilizando para reclamar esta medida.