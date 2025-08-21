Unas 300 personas piden en Salamanca la dimisión de Mañueco y Suárez-Quiñones por el "desastre" de los incendios

Más de 300 personas piden en Salamanca la dimisión de Mañueco y Suárez-Quiñones por el "desastre" de los incendios - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Algo más de 300 personas, convocadas por Podemos Salamanca, se han concentrado en la Plaza Mayor este jueves desde las 20.00 horas para pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión realizada con los incendios forestales, ya que "las políticas de recortes de efectivos y medios han provocado este desastre".

La portavoz de Podemos Salamanca, Aurora Zarco, ha incidido en la necesidad de cuidar la masa forestal en Castilla y León "sobre todo en invierno, porque en esos momentos es cuando despiden a la plantilla, se quedan cuatro efectivos y las limpiezas que se tienen que hacer para evitar esto en verano, no se hacen".

"Este año que el invierno ha sido muy húmedo, por lo que se podía esperar, era previsible esta situación y, además, ya tenemos la experiencia del incendio de 2022 en la Sierra de la Culebra", ha lamentado Zarco.

"No ha mejorado nada la situación cuando prometieron que iban a cambiar las cosas y no ha cambiado nada y de ahí viene todo", ha añadido la representante de Podemos.

Tras media hora de consignas sobre la defensa de los miembros del operativo de incendios y las críticas al Gobierno autonómico, Zarco ha leído un manifiesto en el que ha asegurado que "las políticas de recortes de efectivos y medios han provocado este desastre".

"El máximo responsable de este área, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha desmantelado deliberada y sistemáticamente los servicios públicos de prevención y extinción de incendios" ha añadido.

"No podemos seguir ni un minuto más a merced de la inoperancia de la Junta ni del Partido Popular", ha concluido.