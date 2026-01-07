Unas 300 personas velarán por la seguridad de Motauros en Tordesillas (Valladolid) del 15 al 18 de enero

Reunión de la Junta Local de Seguridad para Motauros, en Tordesillas (Valladolid). - AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

El desfile de antorchas estará limitado a 600 participantes y se controlarán los accesos a la Plaza Mayor y la calle Gutiérrez Mellado

TORDESILLAS (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 300 personas velarán por la seguridad durante la concentración motorista invernal Motauros, que se desarrollará en la localidad vallisoletana de Tordesillas entre el 15 y el 18 de enero.

Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que han participado el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Oliveira, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, así como la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, representantes de Medio Ambiente, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Diputación y Cruz Roja, además del presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz.

En el dispositivo de seguridad participarán más de 200 efectivos de la Guardia Civil, a los que se sumará la colaboración de Policía Local, Protección Civil, Bomberos de Diputación y Cruz Roja.

La cita, que tendrá lugar del 15 al 18 de enero para la celebración de su 26 aniversario, contará en esta ocasión con un despliegue de medios de cercano a las 300 personas como parte de la colaboración entre instituciones para "garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de todos sus participantes".

Por parte del Ayuntamiento han puesto sobre la mesa algunas de las novedades que se han incluido en el dispositivo de este año, como por ejemplo la ampliación de medios de seguridad en los más críticos, como el desfile de antorchas -que estará limitada a 600 antorchas-, con el control de acceso a la plaza Mayor a través de seguridad privada y que se extenderá este año a la calle Gutiérrez Mellado.

Asimismo, habrá un gran despliegue de Policía Local, que pondrá a disposición de la cita la máxima capacidad de agentes, además de la colaboración de policías de Valladolid y Arroyo de la Encomienda.

MÁS MEDIOS

A ellos se sumará el apoyo de Protección Civil, que se encargará del control de accesos, aparcamientos y cortes en los actos acrobáticos y el desfile, donde además de la agrupación de Tordesillas también intervendrán las de otros municipios como Toro, Laguna de Duero o Valladolid.

A ellos se suma el personal laboral responsable de la posible recogida o retirada de vehículos en caso de que surja algún problema dentro del municipio o cualquier emergencia.

Por su parte, en cuanto al dispositivo de emergencia el Consistorio colabora con Cruz Roja para el establecimiento de un hospital móvil dentro de la acampada. Además, durante los momentos álgidos de la concentración, se habilitará un tercer soporte sanitario que respalde a los dos que estarán fijos durante el transcurso de la misma y, de la misma manera, se colocarán cuatro puntos violetas que estarán ubicados tres de ellos en Valdegalindo y uno en Tordesillas, bien en el Foraño o en la plaza Mayor, dependiendo de la franja horaria.

Miguel Ángel Oliveira también ha confirmado que se habilitará el parking invernal al otro lado del Río Duero, así como un helipuerto portátil.

"Todas las medidas están enfocadas a la protección del casco histórico", ha señalado el alcalde de Tordesillas, que ha incidido en que se cuenta con la ayuda del Gobierno de España, de la DGT, de la Junta de Castilla y León, que controlará la zona de acampada, y de la Diputación de Valladolid, a través del Parque de Bomberos.

Oliveira ha señalado que se hará hincapié en que "no haya aglomeraciones ni riesgos" para que los vecinos puedan disfrutar de la concentración y "minimizar en todo lo posible cómo les pueda afectar este encuentro en su día a día en el municipio".

ZONAS "CALIENTES"

Para ello, ha explicado que se va a controlar todo el municipio incidiendo en los puntos "más calientes" como la Plaza Mayor, la plaza Pepe Zorita y la calle Gutiérrez Mellado, teniendo en cuenta los aforos y evitando excesos de ruidos y altercados.

"Es muy importante contar con el apoyo de todas las instituciones y de la propia organización de Motauros, si bien desde el Consistorio vamos a tener contacto constante entre Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y la propia seguridad privada", ha remarcado el primer edil.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha anunciado el despliegue de más de 200 efectivos de la Guardia Civil, de la agrupación de tráfico y el resto de distintas unidades de seguridad ciudadana, el equipo Pegaso y otros.

Adicionalmente, la Agencia Estatal de Meteorología hará una predicción especial para estas fechas, de tal forma que todos los participantes y visitantes puedan saber de antemano el tiempo que va a hacer.

Finalmente, el presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, ha señalado que dentro de la acampada contarán con vigilancia privada, que se sumará a todo el despliegue de medios establecido por las distintas instituciones.

Los quads no tendrán acceso a la zona de acampada y tampoco podrán participar de las actividades programadas desde la organización, dados los problemas existentes en ediciones pasadas. También se pondrá especial hincapié en aquellas motocicletas sin matrícula, para lo que se ampliará el dispositivo de control.