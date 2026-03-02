El 31,3% de los jóvenes de CyL prefiere emprender frente al 12,4% que opta por ser empleado

Archivo - El modelo está cambiado y los jóvenes cántabros prefieren emprender a trabajar en una empresa - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 31,3 por ciento de los jóvenes de Castilla y León de entre 15 y 21 años ha manifestado su deseo de ser emprendedor y crear su propia empresa, frente al 12,4 por ciento que optaría por trabajar como empleado por cuenta ajena, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

El estudio, que analiza las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios, revela un cambio de tendencia en el modelo laboral. Además de los que optan por el emprendimiento o el empleo privado, un 19,7 por ciento de los encuestados en la Comunidad ha señalado que preferiría ser funcionario, mientras que un 36,6 por ciento reconoce no tener clara su vocación todavía.

El director del informe, Nuño Nogués, ha explicado que la cultura y la mentalidad de las nuevas generaciones "está cambiando mucho", ya que el trabajo por cuenta ajena se percibe como "más inestable que en el pasado". Según ha analizado, la aparición de nuevas figuras profesionales y una mayor cultura del emprendimiento han influido en que los jóvenes prefieran "ser sus propios jefes" para dedicarse a lo que les gusta.

Entre las principales motivaciones de los jóvenes castellanoleoneses para emprender destacan el deseo de ser su propio jefe (31 por ciento), poder dedicarse a su vocación (30 por ciento) y disponer de su tiempo sin depender de horarios de oficina (26 por ciento). No obstante, el 75,5 por ciento ha reconocido que tener éxito en esta vía es "difícil o muy difícil".

PESIMISMO ANTE EL FUTURO LABORAL

La denominada 'Generación Z' en Castilla y León ha mostrado una visión pesimista respecto al mercado de trabajo, pues el 40,6 por ciento de los jóvenes ha asegurado que el empleo empeorará en los próximos cinco años. Pese a ello, el 65,9 por ciento de los encuestados ha confiado en que conseguirá un puesto de trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

En cuanto a la movilidad geográfica, el 58 por ciento de los jóvenes de la Comunidad ha afirmado que cambiaría de país por motivos laborales, aunque este porcentaje ha experimentado un descenso progresivo en los últimos años, con lo que se sitúa siete puntos por debajo del año anterior y lejos del 82 por ciento registrado en 2020. Estados Unidos (26,3 por ciento) y Reino Unido (16,4 por ciento) se mantienen como los destinos más atractivos.

PREPARACIÓN Y FORMACIÓN

Respecto a la formación académica, el 53,4 por ciento de los castellanos y leoneses ha considerado que su generación está mejor preparada que la de sus padres. Estudiar una carrera universitaria se mantiene como la opción prioritaria para el 71 por ciento de los alumnos, mostrando especial interés por grados como Empresas y Economía (30,9 por ciento), Derecho (24,7 por ciento) y Magisterio (20,2 por ciento).

Finalmente, el informe ha reflejado una demanda de formación más práctica, ya que nueve de cada diez jóvenes de Castilla y León han considerado necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría. Asimismo, el 85,1 por ciento ha defendido que el emprendimiento y las finanzas deberían tener un mayor peso en el currículo académico actual.