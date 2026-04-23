La 39 SECIME entrega mañana el Roel de Directora del Siglo XXI, a Estibaliz Urresola. - SECIME

El 24 Certamen Internacional de Cortometrajes finalizará con una sesión compuesta por un total de siete trabajos a concurso

MEDINA DEL CAMPOP (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

La cineasta Estíbaliz Urresola llegará este viernes a Medina del Campo (Valladolid) para recoger el Roel de Directora del Siglo XXI de la 39 SECIME durante una gala que tendrá lugar a las 20 horas en el Auditorio Municipal Emiliano Allende.

Por su parte, el Certamen Internacional de Cortometrajes pondrá fin a su vigésimo cuarta edición con una sesión compuesta por siete trabajos de todo el mundo. La programación se completará además con la proyección de la película 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, y los cortos del taller de cine y de la 22 Maratón EIMA Medina Plató de Cine.

La SECIME refuerza con el reconocimiento a Urresola su apuesta por el cine contemporáneo, las nuevas voces autorales y las narrativas comprometidas con la realidad social.

Su ópera prima, '20.000 especies de abejas', que escribió y dirigió, se alzó con numerosos premios internacionales _como el Oso de Plata a Mejor Interpretación, el Premio del Público y el Premio de los Exhibidores Alemanes en la Berlinale_ y nacionales, entre los que destacan la Biznaga de Oro del Festival de Cine de Málaga y los Premios Goya a Mejor Guion Original y Mejor Dirección Novel.

La nueva Directora del Siglo XXI de la SECIME ha realizado también un gran número de cortometrajes, entre ellos 'Cuerdas', estrenado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, además del largometraje documental 'Voces de papel', que se estrenó en la sección Zinemira del Festival de Cine de San Sebastián. En 2019 fundó su propia productora, Sirimiri Films, desde donde ha dirigido y producido numerosos trabajos, como 'Nor Nori Nork' o 'Izur'.

Por su parte, este viernes, a las 17.00 horas, llegará a su fin el 24 Certamen Internacional de Cortometrajes con la proyección de los últimos siete trabajos a concurso.

Esta última sesión tendrá un marcado carácter asiático a través de cuatro filmes: 'Sheep', de Hadi Babaeifar (Irán); 'Buah (Fruit)', de Jen Nee Lim (Singapur); 'Orosi', de Mohammad Hormozi (Irán); y 'In a room, sitting still', de Adrián Nassar (Corea del Sur). El público disfrutará además del visionado de 'Tourists', de Mária Kralovic (Eslovaquia, República Checa, Francia); 'Le déparage', de Aurélien Laplace (Francia); y 'Una torreta en llamas', de Humberto Flores (México).

PROYECCIÓN DE 'NOUVELLE VAGUE'

El Auditorio Municipal Emiliano Allende acogerá, tras la gala de entrega del Roel a Estíbaliz Urresola, la proyección de la película 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater.

El filme, que continúa con la programación dedicada al gran movimiento del cine francés que acogió el Castillo de la Mota del 13 al 15 de abril, narra la historia de cómo Jean-Luc Godard rodó 'Al final de la escapada' y recrea el año 1959, la época, la gente y el ambiente.

El director, guionista y productor es conocido por centrar sus proyectos en el mundo adolescente y post-adolescente. Algunos de sus trabajos más conocidos son la trilogía 'Antes del amanecer', 'Antes del atardecer' y 'Antes del anochecer' o 'Boyhood (momentos de una vida)', historia grabada a lo largo de 12 años con el mismo protagonista, actor que pasó de los 6 a los 18 años durante el rodaje.

La jornada finalizará a las 22.30 horas con la proyección del cortometraje realizado en el Taller de Cine EIMA, 'Volando sin despegar', y los tres trabajos que se rodaron durante la 22 Maratón EIMA Medina Plató de cine el pasado fin de semana: 'Medinatrix', de Adriano Geitz y ?Matilda Vecchi; 'No lugar', de Nuria Arias y Maite Vaquero; y '¿A que no sabes dónde he vuelto hoy?', de Juan Carrascal y Cristina Ynigo.

CHRISTIAN CHECA, RECOGE HOY SU ROEL

Christian Checa se subirá esta tarde a las 20.00 horas al escenario del Auditorio Municipal Emiliano Allende para recoger el Roel de Actor del Siglo XXI de la 39 SECIME.

Tras el acto, tendrá lugar la proyección de la película 'Enemigos', de David Valero, que protagoniza el intérprete madrileño y que aborda el tema del bullying en la adolescencia.

La programación de hoy jueves también incluye el ciclo 'Cine social e inclusivo', en el que podrán verse seis cortometrajes sobre acoso escolar, cuidados o discriminación sexual, entre otros temas.