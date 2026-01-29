Unos 400 vehículos agrícolas salen a la calle en Salamanca para reivindicar la supervivencia del sector agrario

Columna de tractores por las calles de Salamanca en las protestas del 'súper jueves' - EUROPA PRESS

SALAMANCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 tractores han salido a las calles de Salamanca este jueves, 29 de enero, en una marcha que ha tenido su acto central con la lectura de un manifiesto y la entrega de un documento reivindicativo a la subdelegada del Gobierno, Rosa López, en la sede de Gran Vía donde los profesionales del campo han alzado su voz para reivindicar la supervivencia del sector agrario.

Tras partir desde el recinto ferial de La Aldehuela, los vehículos agrícolas han transitado por las calles de Salamanca, lo que ha producido importantes cortes de tráfico en la capital hasta que cerca de las 14.30 horas han llegado a la Gran Vía.

Tras la protesta, los representantes del sector primario han repartido más de 1.000 raciones de caldereta, cocinada con vacuno y patatas de Salamanca, como han indicado en su encuentro con los medios de comunicación desde la Gran Vía, que ha permanecido cortada al tráfico hasta la tarde.

El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, ha tomado la palabra para hacer un llamamiento a los políticos y a los legisladores a los que ha reprochado que están haciendo "todo lo posibles" por acabar por el sector productivo.

La "multitudinaria" tractorada de este jueves, "como no se ha visto nunca en esta provincia", ha enfatizado Delgado, ha sido la culminación de una semana de protestas por parte del sector agroganadero de Salamanca que comenzó el lunes 26 con el sector apícola.

"Reivindicamos la supervivencia del sector agrario, de poder mantener el medio rural y nuestros pueblos, la supervivencia de una alimentación sana para toda nuestra población", ha resumido el presidente de Asaja.

Por su parte, el presidente de COAG en Salamanca, José Manuel Cortés, ha advertido de que la provincia tiene varios sectores "muy afectados" por el acuerdo UE-Mercosur, como la carne, la miel y los cereales.

"Hemos recibido una respuesta masiva a las movilizaciones porque los agricultores y ganaderos se sienten muy dañados con este acuerdo, que es un engaño", ha asegurado para insistir en que el tratado comercial con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay va a acabar de dar "la puntilla" a los productores españoles.

El secretario general de UPA Salamanca, Carlos José Sánchez, ha defendido a todos los consumidores y ha considerado "indignante" que los eurodiputados y los gobiernos europeos no defiendan a quienes dan de comer a los ciudadanos.

"Todos los ciudadanos tenemos que velar porque nuestros políticos abran los ojos, vean lo mal que están haciendo las cosas", ha resumido el dirigente provincial de UPA.

Por último, el responsable provincial de UCCL, Carlos Sánchez, ha alzado la voz para animar a la ciudadanía a advertir a los políticos de que el acuerdo UE-Mercosur "es totalmente contrario al campo". "Si ellos lo siguen apoyando, nos veremos obligados a cerrar nuestras explotaciones. Tenemos un ministro que en vez de ser nuestro aliado y velar por nuestros intereses, se ha convertido en nuestro enemigo", ha lamentado.