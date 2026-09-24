La 44 Marcha solidaria de Apadefim de Segovia se celebra el 4 de octubre con el lema 'La IA no puede venir por ti'

SEGOVIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado la 44 edición de la Marcha de Apadefim-Fundación Personas, que se celebrará el domingo 4 de octubre bajo el lema 'La IA no puede venir por ti'.

El alcalde José Mazarías ha señalado que se trata de una de las actividades "más queridas y con más arraigo social en Segovia" y ha subrayado que "marca oficialmente el inicio del otoño en la ciudad".

Mazarías ha destacado que "miles de ciudadanos" se suman cada año a esta cita para disfrutar de una "jornada especial", como ha explicado durante la presentación del evento, que este año cumple su cuadragésimo cuarta edición.

El presidente de Apadefim Segovia, Carlos Martín Pérez, ha desvelado el lema elegido para este año y ha explicado que, con este mensaje, la organización busca acercar de nuevo la marcha a un público más joven, para "favorecer el relevo generacional y, al mismo tiempo, concienciar sobre la realidad de las personas con diferentes capacidades y sobre todo lo que aportan a la sociedad".

Según ha enfatizado Martín, "en la era de la inteligencia artificial, la innovación debe acompañar a la humanización y a la inclusión". Ha añadido el presidente de la entidad que "ninguna tecnología puede sustituir el estar ahí, en persona", y ha pedido a los participantes para que sean respetuosos con el medio ambiente durante la jornada.

El recorrido de la marcha será de poco más de cinco kilómetros y ha sido diseñado para fomentar la participación de personas de todas las edades. La salida está prevista a las 10.00 horas desde la plaza del Azoguejo y, tras discurrir por varias calles de la ciudad, la marcha concluirá en la explanada frente a la iglesia de San Millán.

Las inscripciones podrán hacerse en cuatro puntos: las oficinas de Apadefim, situadas en la avenida Obispo Quesada; el establecimiento Forum Sport, en el Centro Comercial Luz de Castilla; la caseta instalada en la avenida del Acueducto, y El Barco del Eresma, en el Centro Comercial Mahonías. Las primeras 2.000 personas que se inscriban recibirán como obsequio una mochila con el lema de la marcha.

Durante la presentación, José Mazarías ha destacado "la alegría que desprenden los chicos y chicas de Apadefim, y la lección de vida, valentía y superación que nos dan a todos cada día". Asimismo, ha subrayado que la marcha constituye "una manera de apoyar y de agradecer el trabajo que realizan desde Apadefim y la Fundación Personas".