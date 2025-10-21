Las 50 viviendas colaborativas de la Junta en Palencia estarán disponibles para el alquiler en junio de 2026

PALENCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado los "esfuerzos" del Gobierno autonómico en materia de vivienda para jóvenes durante una visita a un bloque de 50 viviendas colaborativas que se están construyendo en Palencia.

Se trata de una promoción "innovadora" en su concepto, compuesta por viviendas independientes, pero con numerosas zonas comunes de coworking y coliving, "un nuevo modo de vivir para los jóvenes que comparten espacios e inquietudes", como ha explicado el consejero, quien también ha adelantado que las viviendas estarán acabadas en junio de 2026.

Suárez-Quiñones se ha referido al acceso a la vivienda, especialmente por parte de los jóvenes, como una de las "principales preocupaciones sociales" en las que trabaja el Ejecutivo autonómico, a través de un programa en el que está poniendo en marcha más de 3.000 viviendas para venta bonificada y alquiler en la región.

También ha recordado que este martes se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas al alquiler, con una previsión de más de 50 millones de euros para este año.

En este sentido, ha insistido en que todas las políticas confluyen en "facilitar" el acceso a la vivienda y ha puesto énfasis en dos líneas "una preocupación especial por el medio rural y por los jóvenes", ha apuntado antes de recordar que en la provincia de Palencia la Junta tiene en marcha 182 viviendas en construcción y el "ambicioso plan" Vega de las Claras con más de 800 viviendas previstas en Aguilar de Campoo.

La alcaldesa de Palencia, por su parte, ha destacado el "interés" del Ayuntamiento de la capital por adelantarse al problema de la vivienda en la ciudad y ha insistido en la necesidad de implicar a todas las administraciones.

"Los ayuntamientos tenemos pocas competencias en políticas de vivienda, pero mucha incumbencia, por ser la administración más cercana al ciudadano", ha apostillado, antes de recordar la promoción de 150 viviendas de protección que tiene previsto poner en marcha en Consistorio en la calle Jardines.

El consejero, acompañado de la alcaldesa de Palencia y el delegado del Gobierno, ha recorrido el edificio que la Junta está construyendo en Palencia a través del Somacyl. Se trata de 50 viviendas colaborativas destinadas al alquiler para jóvenes que destacan por sus características de eficiencia energética.

La promoción tiene un presupuesto total de 6,7 millones cofinanciados en un 38 por ciento a través a los fondos los Europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ayuntamiento de Palencia cedió los terrenos en una parcela del sector 8 de la ciudad, en la calle Hermanas de la Caridad. En ellas, se está levantando el edificio que consta de un sótano, una planta baja y hasta cuatro alturas más cubierta no accesible donde se ubicarán los elementos fotovoltaicos. Cada una de ellas tiene 60 metros cuadrados, más otros seis metros cuadrados de terraza cubierta. Todas ellas cuentan con un salón, cocina amueblada y dos habitaciones, una de ellas con baño, y un aseo.

Cada una de ellas tendrá asignada, además, unas de las 50 plazas de garaje, dos de ellas adaptadas a PMR, ubicadas en el sótano donde además estará la calefacción de biomasa que alimentará el suelo radiante y el agua caliente sanitaria del edificio. En el nuevo edificio también se han previsto zonas comunes.

Así, contará con dos zonas generales de coworking: una de 107 metros cuadrados y la otra de 125, además de otro espacio en cada una de las plantas de unos 21 metros cuadrados. También habrá un espacio común de lavandería.

Está previsto que las obras finalicen en junio de 2026, cuando se iniciará el proceso para poner las viviendas a disposición de sus futuros inquilinos.