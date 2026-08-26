La A-601 entre Cuéllar y Segovia incorpora un 30% de material del fresado de la propia vía en una obra experimental

La Consejera De Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, Visita El Tramo De La A-601 Entre Cuéllar Y Segovia, Que Incorpora Un 30% De Material Del Fresado De La Propia Vía En Una Obra Experimental. - JCYL

SEGOVIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras que se desarrollan en la autovía A-601, en el tramo comprendido entre Cuéllar y Segovia, suponen una actuación experimental de la Junta de Castilla y León ya que se reutiliza un 30 por ciento de material procedente del fresado de la propia vía.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha visitado este miércoles, 26 de agosto, esta obra que ejecuta la Administración autonómica en colaboración con la sociedad concesionaria Autovía del Eresma S.A..

La actuación consiste en la ejecución de un tramo de prueba de un kilómetro de longitud, situado entre los puntos kilométricos 81 y 82 de la calzada en sentido Segovia, en el que se empleará una mezcla bituminosa que incorpora un 30 por ciento de material procedente del fresado de la propia autovía, junto con un aditivo rejuvenecedor destinado a recuperar las propiedades del material reciclado.

"Pretendemos que la conservación de nuestras carreteras sea también una oportunidad para avanzar en sostenibilidad. Estamos apostando por una red viaria más eficiente, innovadora y sostenible, sin renunciar en ningún momento a la calidad y a la seguridad que deben garantizar nuestras carreteras", ha señalado Sanchidrián durante su visita, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Esta actuación se enmarca en el programa de renovación de firmes que la concesionaria desarrolla desde el año 2023 en el tramo segoviano de la A-601, comprendido entre los puntos kilométricos 56+363, en Cuéllar, y 105+140, en Valseca, donde el flujo diario de vehículos se sitúa en los 10.000.

El objetivo de este tramo experimental, planteado como una actuación de I+D+i, es analizar la trabajabilidad de la mezcla y estudiar sus prestaciones y evolución a lo largo del tiempo.

Para ello, se podrá comparar su comportamiento con el de otras soluciones, entre ellas las mezclas convencionales sin material de fresado y las que incorporan porcentajes de material reciclado dentro de los límites recomendados actualmente por la normativa.

La iniciativa se encuentra alineada con la normativa vigente y con el "compromiso" de la Junta con una gestión más sostenible de las infraestructuras viarias.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha explicado que los materiales procedentes del fresado de los firmes de las carreteras representan un volumen importante de residuos potencialmente reutilizables. Ante ello, el Decreto 5/2023, que regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León, establece que un mínimo del tres por ciento del total de áridos empleados en obras de rehabilitación de firmes de carreteras debe corresponder a áridos reciclados.

Así, la actuación prevista en la A-601 permite cumplir con este objetivo y pretende "avanzar en la utilización de porcentajes superiores mediante el análisis de soluciones que puedan incorporarse progresivamente a futuras actuaciones de conservación".

Además, la reutilización del material procedente del fresado de la propia A-601 permite reducir la necesidad de aportar materiales externos, lo que disminuye los desplazamientos asociados a su suministro y favorece un modelo de conservación basado en el aprovechamiento de los recursos disponibles en la propia infraestructura, ha aseveradfo la Junta.

SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL FIRME

El carácter experimental de la actuación permitirá a la Administración autonómica y a la sociedad concesionaria realizar un seguimiento de la evolución del tramo ejecutado y obtener datos que permitan valorar la viabilidad de extender este tipo de soluciones a futuras actuaciones de conservación y rehabilitación de firmes.

La experiencia se suma a otro tramo de prueba ejecutado durante el verano de 2024, en el que se empleó un porcentaje del 15 por ciento de material procedente del fresado, coincidente con el porcentaje máximo recomendado actualmente por la normativa para capas de rodadura de características similares a las existentes en la A-601.

De esta manera, el seguimiento conjunto de las distintas experiencias permitirá comparar soluciones con diferentes porcentajes de material reciclado y evaluar su comportamiento en condiciones reales de servicio.