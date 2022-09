Seminci mostrará la obra póstuma de Mantas Kvedaravicius, muerto en Ucrania a manos del ejército ruso

El festival repasará trayectorias de Julieta Serrano, Carrière, Val del Omar, Fernando Colomo y López Vázquez

La cantante Jeanette y los escritores Ian Gibson y Luis Cernuda protagonizan otras proyecciones especiales de esta edición

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá la proyección especial de 'Mariupolis 2', la obra póstuma del director lituano Mantas Kvedaravicius, capturado y posteriormente ejecutado por el ejército ruso cuando trataba de huir de Mariúpol, donde se encontraba grabando este documental sobre la invasión de Ucrania.

Muerto en abril de 2022, su pareja recuperó el cuerpo y el material rodado por Kvedaravicius, que podrá verse en el festival vallisoletano, según ha anunciado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Seminici programará este año numerosos estrenos y proyecciones especiales que repasan la trayectoria de personalidades del mundo de la cultura, como el hispanista Ian Gibson y su relación con Luis Buñuel; los intérpretes españoles Julieta Serrano y José Luis López Vázquez; los cineastas Jean-Claude Carrière, Fernando Colomo y José Val del Omar; el escritor Luis Cernuda, o la cantante Jeanette.

Las proyecciones especiales incluyen la programación ya anunciada del Patio Herreriano, dedicada a las bellas artes con películas sobre los artistas Paul Gauguin y Remedios Varo, y de la Casa de la India, que proyecta un documental sobre la influencia de la filosofía de la no violencia de Mahatma Ghandi.

Además, se estrenará un largometraje con protagonismo colectivo, el documental español '19', de Javier Kühn, en el que once grandes intérpretes (Luis Tosar, Imanol Arias, Javier Gutiérrez, Belén Rueda, Unax Ugalde, Lolita Flores, Alicia Borrachero, Fele Martínez, Marián Álvarez y María Castro) se desnudan ante la cámara para revelar qué experiencia positiva y transformadora han vivido durante estos difíciles momentos.

Las figuras del mundo del cine protagonizan varias proyecciones especiales. El documental 'El viaje de Julieta' (Pancho G. Matienzo, España) ofrece una visión de la vida de Julieta Serrano, de la persona y de la artista y su compromiso como actriz.

El documental reúne numerosos testimonios de compañeros de profesión de la actriz, como Pedro Almodóvar, Héctor Alterio, Antonio Banderas, Ana Belén, Rossy de Palma, Carme Elías, Nuria Espert, Cayetana Guillén Cuervo, Paco León, Barbara Lluch, Marisa Paredes, José Carlos Plaza, Anna R. Costa, Miguel Rellán, Mireia Ros, Alfonso Ungría y Gerardo Vera.

'GOYA, EL OJO QUE ESCUCHA'

'Goya, el ojo que escucha' (José Luis López-Linares, Francia/España) rinde homenaje al gran guionista francés Jean-Claude Carrière, fallecido en febrero de 2021, a los 89 años. El artista galo viajó a España para volver a admirar las pinturas de Francisco de Goya y ponerse frente a la cámara de López-Linares en el Museo del Prado, en su villa natal, Fuendetodos o en La Cartuja de Zaragoza, entre la treintena de lugares que muestran sus obras.

Seminci también estrenará el documental 'José Luis López Vázquez: ¡Qué disparate!' (Roberto J. Oltra, España) para homenajear al actor con motivo del centenario de su nacimiento, que se conmemora este 2022. Con guión de su hijo, José Luis López Magerus, el documental plantea un relato sincero del actor, contado por amigos, compañeros y familiares, que desvela los aspectos más íntimos de un artista integral e imprescindible en la historia del cine español.

El cineasta español Fernando Colomo protagoniza el documental 'La soledad del director de fondo' (Manuel Iborra, España), una película sobre el oficio del cine en la que el protagonista habla de cine a través de escenas de las películas de sus maestros franceses, suizos, italianos, americanos o japoneses.

'Val del Omar, poeta audiovisual' (Jesús Ponce, España) es un documental que recorre la vida y la obra de este personaje con una mención especial en el Festival de Cannes en 1961 y creador de técnicas extraordinarias como el sonido diafónico o la tactilvisión.

'Donde acaba la memoria' (Pablo Romero-Fresco, España/Reino Unido) es un documental sobre el historiador Ian Gibson y sobre una vida dedicada a recuperar, desde su mirada irlandesa, la memoria reciente de nuestro país a través de la vida de Lorca, Dalí y Buñuel. Para ello, Ian Gibson realiza el mismo viaje que Buñuel hizo a Las Hurdes en 1933 para realizar un documental sobre la España del momento y conversa con el cineasta Carlos Saura o el historiador Román Gubern.

Adolfo Dufour propone en 'Luis Cernuda, el habitante del olvido' un documental donde la palabra y la vida del escritor sevillano van de la mano, con la participación de figuras de la cultura como Juan Pinilla, Gloria Vega, Antonio Rivero Taravillo, James Valender o Luis Antonio de Villena.

En sus proyecciones especiales, la 67 Seminci estrenará el documental 'Soy rebelde' (Paloma Concejero, España), que traza el camino hacia la Transición española a través de las canciones de todo un referente de la música melódica: la compositora y cantante Jeanette.

A lo largo del metraje, el documental reúne las intervenciones de compañeros, amigos y personalidades que hablan sobre la influencia que la cantante y compositora ha tenido en sus vidas, como José Luis Perales, Manuel Alejandro, Carlos Saura, M.A. Carreño 'Micky', Carlos Tena, Juan de Pablos, Lidia Falcón, José María García, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Albert Plá, Coque Malla, J.L Campuzano 'Sherpa', Soleá Morente, Manu Chao y Ana Torrent, además de la propia Jeanette Kristof.

CINE Y ARTE CONTEMPORÁNEO

Las proyecciones especiales incluyen también la programación del Patio Herreriano-Museo de Arte Contemporáneo Español y la Casa de la India, que se suman esta edición a los espacios de proyección y actividades de Seminci.

En el primero, el festival programará tres de estas proyecciones especiales ya anunciadas, todas ellas vinculadas con el mundo del arte: 'An Imaginary Land', de Juan Solanas (Francia/Uruguay, 2022); 'Gauguin y el Canal', de Frank Spano (Panamá/España, 2022), y 'Remedios Varo. Misterio y revelación', de Tufic Makhlouf Akl (México/Francia, 2013).

Por su parte, la Casa de la India acogerá el 24 de octubre la proyección del documental 'Ahimsa Gandhi: The Power of the Powerless', de Ramesh Sharma (India, 2021), coincidiendo con la celebración del Diwali --nuevo año hindú--.