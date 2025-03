Unas 700 personas marchan en Valladolid contra las "macrogranjas"

VALLADOLID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 700 personas, según fuentes policiales, han recorrido este sábado las calles de Valladolid para respaldar la manifestación convocada por los movimientos vecinales de Castilla y León y reivindicar que la Comunidad "no es un basurero" bajo el lema '¡No es progreso, es destrucción! Stop a las macrogranjas y macroplantas de biogás en Castilla y León'.

La concentración ha iniciado desde la Plaza de Colón de la capital vallisoletana en torno a las 11.30 horas, donde asociaciones y ciudadanos de todas las provincias castellanoleonesas han alzado pancartas al ritmo de los tambores de las batucadas con proclamas como 'Ni en tu pueblo ni en el mio' o 'No seremos la España sacrificada' y otras más específicas a cada municipio como 'San Estebán de Gormáz no es un vertedero', todo esto acompañado del grito 'Nuestra agua no se vende, se defiende', en rechazo a la contaminación de residuos de los canales.

Minutos antes de su participación en la manifestación, una de las organizadoras y miembro de Stop Macrogranjas Macroplantas Castilla y León y de la asociación Amigos de Puente del Césped de Valladolid, Mar Antón, ha destacado la importancia de "la lucha contra la especulación" en los pueblos y ha señalado en declaraciones a Europa Press que los pueblos están siendo "gravemente afectados" por la contaminación del agua.

Antón ha subrayado que estas "plantas y macrogranjas no traerán beneficios económicos" a las localidades, sino que "solo beneficiarán a empresas privadas, respaldadas por políticos corruptos", al tiempo que ha hecho un llamamiento al consejero de Medio Abmiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que "pongan fin a la especulación que está destruyendo el territorio de Castilla y León".

PLANTA DE BIOGÁS EN CUBAS DE LA SAGRA

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal Luchando por Torrejón de la Calzada, Eduardo Adán, ha mostrado su apoyo a la Comunidad después de "su lucha" y "victoria" contra la implantación de la planta de biogás en Cubas de la Sagra (Madrid) y se ha mostrado "firme" en su rechazo a la instalación de "macrogranjas, plantas de biogás y otras macroindustrias cerca de las zonas residenciales para alentar al esfuezo colectivo del pueblo que se moviliza en defensa de la Comunidad".

La coordinadora de la plataforma Biometano de La Moraña y vecinos se han unido para protestar contra la instalación de dos grandes plantas industriales, una en el término municipal de Aldeaseca y otra en Palacios de Goda (Ávila), para después hacer un llamamiento a las corporaciones municipales de la región para que "se pronuncien y apoyen su lucha", ya que, "no han recibido ningún respaldo oficial".

La plataforma ha criticado al Ejecutivo autonómico y ha instado a la Administración a "intervenir" y evitar que la región se convierta en un "vertedero", mientras alertan de que la construcción de estas plantas "afectará a la vida cotidiana de los pueblos".

Los manifestantes también han pedido a los políticos que no se instalen "macrogranjas" cerca de los municipios poblados, "cuestionando" las políticas de bienestar animal que "permiten la construcción de grandes instalaciones industriales" mientras "imponen duras multas a pequeños ganaderos".

Además, los integrantes de la Plataforma Ciudadana de Pinares José, de la Comarca Oeste, han solicitado una moratoria sobre la instalación de plantas industriales hasta que se apruebe una legislación que "regule adecuadamente" su ubicación, teniendo en cuenta las necesidades de la población local.