La 71 Seminci abrirá sus salas a la comunidad educativa con una veintena de largometrajes y programas de cortometrajes

La 71 Seminci presenta su programa educativo con más de una veintena largometrajes y programas de cortometrajes - SEMINCI

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid volverá a abrir sus salas a la comunidad educativa con una veintena de largometrajes y programas de cortometrajes a través de Miniminci, Seminci Joven y Seminci en la Provincia.

Del 21 al 29 de octubre, estudiantes de distintas edades podrán asistir gratuitamente a una selección de largometrajes y programas de cortometrajes, con sesiones matinales dirigidas a las diferentes etapas educativas y, en algunos casos, encuentros posteriores con cineastas y miembros de los equipos de las películas.

Miniminci está dirigido al alumnado de Educación Primaria, mientras que Seminci Joven se orienta a estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y otros grupos educativos.

Ambas secciones son competitivas y serán los propios estudiantes quienes, con sus votos, elegirán la película ganadora de cada sección, ha detallado el festival a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las proyecciones tendrán lugar en el Auditorio Miguel Delibes, LAVA, Teatro Carrión, Teatro Zorrilla, Teatro Cervantes, Sala FUNDOS y Cines Broadway. Seminci en la Provincia extenderá además la programación a Alaejos, Pedrajas de San Esteban y Villalón de Campos.

El plazo de inscripción se abrirá el 1 de octubre a través de la web de Seminci. Los centros deberán completar un formulario online en el que podrán solicitar las películas y horarios que les interesen. Recibirán además recursos didácticos para trabajar en el aula antes y después de las proyecciones. Las plazas se asignarán por orden de inscripción hasta completar el aforo de cada sesión.

EL DESCUBRIMIENTO DEL CINE CONTEMPORÁNEO

Seminci Joven programará una docena largometrajes, dos de ellos estrenos mundiales y diez premieres españolas, con títulos seleccionados en distintas secciones de la 71 Seminci.

Entre ellos figura Animal Farm, adaptación de la novela de George Orwell dirigida por Andy Serkis y estrenada en el Festival de Annecy, que traslada a la animación la célebre fábula sobre una rebelión de animales que termina reproduciendo las estructuras de poder que pretendía combatir. Skintown, de Kieron J. Walsh, viaja a la Irlanda del Norte de 1994 para seguir a dos amigos que sueñan con escapar de su pequeña ciudad en los días en que se anuncia un alto el fuego.

La aventura y el descubrimiento atraviesan Atlas of the Universe, de Paul Negoescu, mención especial en Generation Kplus de la Berlinale, donde la búsqueda de una zapatilla deportiva desencadena un viaje de infancia y crecimiento; y Out There, primer largometraje de Simon Ryninks, protagonizado por una adolescente aficionada a la astronomía que cree haber visto un OVNI sobre su localidad costera de Gales.

Seminci Joven permitirá también al alumnado acercarse a películas de otras secciones del festival: La violinista, de Ervin Han y Raúl García; Prosecution, de Faraz Shariat, y Una familia, de Ricardo Gómez, procedentes de Sección Oficial; Salen las lobas, de Claudia Estrada, y Until the Day Ends, de Jelena Maksimovic, de Punto de Encuentro; y los documentales Gabin, de Maxence Voiseux, y Tin Castle, de Alexander Murphy, seleccionados en Tiempo de Historia.

La programación incluye asimismo un programa con cinco títulos de la Sección Oficial de Cortometrajes: El tamagochi escarlata, de Francisco Visceral Rivera; Class Photo, de Arnas Balciunas; Nota de corte, de Héctor Fernández Cachón; TMWYH, de Helen Esther Aschauer, y La verdad te rechaza, Cornelius, de Khris Cembe y Marc Torices.

PRIMERAS EXPERIENCIAS FRENTE A LA GRAN PANTALLA

Los centros de Educación Primaria podrán elegir entre nueve largometrajes de animación, dos de ellos estrenos mundiales, además de dos programas de cortometrajes adaptados a diferentes edades.

Seminci acogerá el estreno mundial de Jasmine & Jambo, de Sílvia Cortés, una aventura musical protagonizada por los personajes de la serie infantil creada por Àlex Cervantes, que viajan hasta Soundland mientras Jasmine trata de recuperar su vínculo con la música. También se verá por primera vez Momonsters.

La película de Navidad, de Christian Garnez y Javier Martínez Hernández, nueva aventura cinematográfica de los personajes de la popular serie de Clan TV, coproducida por RTVE.

Entre los estrenos españoles se encuentran Papaya, primer largometraje de animación de la brasileña Priscilla Kellen, presentado en Generation Kplus de la Berlinale; y Gungo y los juegos cavernícolas, de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio Alatriste, una producción hispanomexicana ambientada en unos particulares juegos prehistóricos.

La selección incluye además Mu-Ki-Ra, primer largometraje de la colombiana Estefanía Piñeres Duque, una aventura fantástica y musical ambientada en la selva; Brave Cat, del chileno Gabriel Osorio, ganador del Óscar por Historia de un oso y Premio del Público en Annecy por esta película; y Julián, de Louise Bagnall, Guillaume Lorin y Mark Mullery, adaptación del álbum ilustrado de Jessica Love. Completan los largometrajes Pequeña Casbah, de Antoine Colomb, y Animal Farm, de Andy Serkis, que también forma parte de Seminci Joven.

La programación se completa con dos programas de cortometrajes. Cuentos del sur, dirigido a alumnado de 5 a 8 años, reúne diez trabajos procedentes de Portugal, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Eslovenia y Chipre.

Naturaleza viva, destinado a edades de ocho a doce años, propone cinco cortometrajes en torno al entorno y los elementos naturales, entre ellos O boitatá incandescente, de Valentina de Andrade Paiva, que tendrá su estreno mundial en Seminci.

El tradicional concurso de carteles Miniminci celebrará este año su décima edición, dirigido al alumnado de Educación Primaria de Castilla y León, que podrá participar hasta el 28 de septiembre. La obra ganadora se convertirá en la imagen oficial de Miniminci y una selección de los trabajos finalistas se mostrará en la web del festival.

La programación para centros educativos llegará también, de la mano de Seminci y la Diputación de Valladolid, a Alaejos, Pedrajas de San Esteban y Villalón de Campos con dos largometrajes: Leo & Lou, de Carlos Solano, una historia de amistad y aventura, y Super Charlie, de Jon Holmberg, protagonizada por un niño que descubre que su hermano pequeño tiene superpoderes.