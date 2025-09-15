7,5 millones para contratar maestros adicionales y reforzar matemáticas y lengua en Primaria

Mañueco durante el inicio del curso escolar en Secundaria, Bachillerato y FP en Villamuriel de Cerrato. - JCYL

VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional han comenzado el curso este lunes en todo Castilla y León y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado durante la apertura del nuevo curso nuevas medidas para reforzar la formación de alumnos de Primaria ya se van a destinar 7,5 millones de euros a la contratación de maestros adicionales para poder realizar desdobles de grupos en Lengua y Matemáticas en quinto y sexto de Primaria.

Durante su intervención, el presidente ha anunciado nuevas medidas de refuerzo para los alumnos "que más lo necesitan" y en unos cursos que "son clave" en la formación del alumnado.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico cumple con la equidad educativa en Castilla y León y es que como ha recordado Fernández Mañueco, Castilla y León "es líder en Educación, además de por los excelentes resultados del alumnado a nivel nacional e internacional, por los recursos que pone a disposición de las familias para garantizar la igualdad de oportunidades".

Por otra parte, el presidente ha recordado que las ayudas que ofrece el Ejecutivo autonómico a las familias pueden suponer un ahorro superior a los 3.000 euros anuales por alumno, al tiempo que ha destacado que Castilla y León cuenta con un sistema educativo gratuito desde los cero hasta los 16 años.

Alfonso Fernández Mañueco se ha referido a la extensión de los apoyos al transporte escolar y el comedor gratuito, además de que se ha llegado casia los 100.000 alumnos beneficiados con libros de texto; además de que y más de 30.000 familias ya han solicitado el Bono Infantil de 200 euros para actividades extraescolares.

En este curso, más de 22.000 alumnos de la Comunidad cursan gratis el primer ciclo de Infantil en 631 centros.

El presidente ha ofrecido algunos datos más, y ha apuntado que durante la presente legislatura el profesorado ha aumentado un cinco por ciento, lo que supone 1.728 docentes más hasta superar los 36.500.

Según, Fernández Mañueco, este refuerzo "ha permitido reducir" la tasa de interinidad del cuerpo de maestros al 6,64 por ciento, frente al 11,9 por ciento que se registró en 2022. Asimismo, se han convocado más de 5.100 plazas en Educación y Castilla y León lidera la formación del profesorado en España "para reforzar la calidad del sistema educativo".

Además, durante esta legislatura, los estudiantes de Formación Profesional han aumentado un 17,5 por ciento, y se han alcanzado "cifras récord" y la empleabilidad para quienes se decantan por la FP es del 87,4 por ciento, con una mayoría de puestos de trabajo vinculados al arraigo en Castilla y León, "lo que demuestra su papel esencial en la creación de oportunidades para los jóvenes".

INFRAESTRUCTURAS.

En cuanto a las infraestructuras educativas, esta legislatura ya se han ejecutado 63 millones en obra nueva, la vez que se avanza en la modernización tecnológica ya que cerca del 80 por ciento de las aulas están digitalizadas," con el objetivo de completar en 2026 la digitalización del total de las aulas de la Comunidad".

Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que Castilla y León defiende la "libertad de elección de las familias" y apoya tanto a la enseñanza pública como a la concertada.

Igualmente, el pefe del Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa que la Comunidad lidera todas las áreas evaluadas por el Informe PISA, "gracias a un modelo educativo equitativo, innovador, inclusivo y orientado a la excelencia, y que refuerza a los alumnos que lo necesitan, fomenta la internacionalización y la modernización de los centros y mantiene los mejores índices de convivencia escolar del país".