9J-De la Hoz tacha la aprobación de la Ley de la amnistía como "un acto de tremenda corrupción política e institucional"

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Parlamento Europeo Raúl de la Hoz ha tachado la aprobación este jueves de la Ley de la Amnistía como "un acto de tremenda corrupción política e institucional" y ha criticado la "utilización" de la ley y del Congreso de los Diputados con el único objetivo de mantener al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

"Por nuestra parte, esto no acaba aquí", ha advertido Raúl de la Hoz que ha asegurado que van a "pelear con todas las herramientas" que estén a su alcance para que caiga "esta tropelía". "Si no lo podemos conseguir, como no lo hemos conseguido en el Congreso de los Diputados, lo intentaremos a través de los órganos constitucionales, también en la Unión Europea", ha garantizado el número doce en la lista del PP al Parlamento Europeo.

De la Hoz ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita este jueves a la sede de campaña del PP en Valladolid, un acto que, según ha lamentado, ha coincidido con un día "atroz" para la democracia española en el que se ha culminado "el mayor atentado institucional contra la soberanía" del país tras la "cesión" del Gobierno de la nación y la "vulneración" de los principios constitucionales a cambio de los votos de los partidos nacionalistas e independentistas.

"Siete votos no justifican, en absoluto, el atentado cometido", ha zanjado el integrante de la lista del PP al Parlamento Europeo que se ha mostrado convencido de que hoy "se ha atentado" contra el Estado democrático, contra la Constitución Española y, "sobre todo, contra la dignidad de todos y cada uno de los españoles".

De la Hoz se ha reafirmado en que la aprobación de la Ley de la Amnistía es "inconstitucional" y "el mayor acto de corrupción institucional nunca conocido" en la historia del país y ha situado las elecciones europeas del 9 de junio como una "oportunidad" para que los españoles se expresen en las urnas "en contra de la amnistía".

El candidato del PP ha tirado de ironía y se ha mostrado "absolutamente seguro" de que los españoles "tienen ganas de expresar su opinión" sobre un asunto que, según ha recordado, no figuraba en ningún programa electoral y "fue negado reiteradas veces por parte del señor Sánchez".

"Estoy seguro de que los españoles están deseando expresar su opinión y manifestar su rechazo a la Ley de la Amnistía y eso lo llevaremos a efecto el día 9", ha augurado el candidato del PP al Parlamento Europeo que ha explicado que a partir del 10 de junio trabajarán en la defensa de la Constitución en Europa "y en la persecución a este atentado contra la Constitución cometido por parte del señor Sánchez".

Respecto a la campaña y a la cita electoral del domingo 9 de junio, el número 12 en la lista del PP se ha confesado "extraordinariamente optimista" y se ha mostrado "contento" por el desarrollo de la campaña.

Preguntado por las críticas del cabeza de lista de Vox, Jorge Buxadé, al PP, se ha limitado a ironizar sobre la "obsesión" que tienen los partidos de la derecha y de la izquierda con el PP y ha zanjado que a él sólo le importa lo que digan los españoles y la situación económica, política e institucional del país.