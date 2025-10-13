Aagesen ve necesarios el diálogo y la cooperación para encontrar soluciones "duraderas" ante el cambio climático

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la inauguración de la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en Ponferrada (León). - Fernando Otero - Europa Press

Subraya que la transición ecológica es "una gran oportunidad" y las empresas aseguran que "están preparadas"

PONFERRADA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este lunes que el diálogo y la cooperación son la forma de encontrar soluciones "duraderas" ante el cambio climático, "el gran reto de este siglo".

Aagesen ha concluido la presente jornada de la Convención 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática' con esta afirmación, una de las "certezas" que se desprenden de la primera jornada del encuentro.

A esta conclusión ha sumado otras dos "grandes certezas": que la sociedad española tiene conocimiento, experiencia y voluntad de actuar y que el Pacto de Estado será un instrumento "práctico necesario" para fortalecer la "capacidad colectiva" del país frente a la emergencia climática.

Además, Aagesen se ha referido a la intervención en la Convención de Iñigo Lozada, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Cantabria y director de investigación del Instituto Hidráulico Ambiental, que ha recordado que el rigor científico "está ahí" y ofrece la posibilidad de desarrollar la investigación.

"El futuro va más rápido de lo que pensábamos. La evidencia nos está alcanzando. Un cambio climático que se acelera cada vez más y cada tonelada de CO2 que emitimos o no evitamos cuenta de cara a esa aceleración", ha recalcado y ha agregado que con la mitigación se "gana tiempo".

El cambio climático, ha continuado, implica riesgos que dependen de tres elementos "muy importantes": la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad y, en este contexto, la adaptación es local y "todo cuenta": cada ayuntamiento, cada cultivo y cada río. Al mismo tiempo, ha destacado que la inacción "no es más que una forma de incrementar la vulnerabilidad los daños".

LA CRISIS CLIMÁTICA ES CRISIS SANITARIA.

Por otra parte, se ha pronunciado sobre la ponencia de María Neira, exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se ha expresado que la crisis climática también es una crisis sanitaria, al afectar al agua, al aire, a los alimentos, a toda la cadena alimentaria y a la salud mental.

En este sentido, ha señalado que es necesario tener un buen diagnóstico, el tratamiento más adecuado y tener en cuenta cómo la salud es una forma de interpelar a la sociedad en su conjunto en torno a la acción climática. Además, ha apuntado que para afrontar el cambio climático es "clave" que las políticas avancen al ritmo que marca la ciencia, teniendo en cuenta el "gran problema" para la salud pública.

En cuanto al modelo de gestión forestal, Aagesen ha explicado que debe combinar conservación, prevención y aprovechamiento sostenible, además de ser "rentable". Asimismo, se ha referido a la importancia del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y al hecho de avanzar en distintos modelos físicos que respondan ante un nuevo paradigma en materia de incendios, con retos como la comunicación para transmitir a la sociedad la cultura del fuego.

APUESTA POR LA DESCARBONIZACIÓN.

En las ponencias celebradas con participación de la empresa, se ha hablado sobre la "gran apuesta estratégica" empresarial por la descarbonización; el "gran apetito inversor" que existe en España; la importancia de impulsar la colaboración público-privada; el hecho de que se necesita "claridad y estabilidad" regulatoria; que la innovación "siempre" tiene que impulsar el camino y acompañar este proceso con soluciones "viables y financiables" y la importancia de agilizar los procesos de toma de decisiones para "que no lleguen tarde".

Igualmente, los representantes empresariales han propuesto "copiar y replicar" en el territorio lo que funciona y han expresado la necesidad de que exista "máximo diálogo", colaboración y consensos. "La eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad tienen que ir de la mano", ha apostillado.

Aagesen ha subrayado que la transición ecológica es "una gran oportunidad", ya que constituye una revolución global y, en este contexto, las empresas aseguran que "están preparadas" para llevar a cabo dicha transición en base también a un tejido productivo, una industria "de presente y de futuro".

En cuanto a la mesa de los trabajos de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso se ha puesto de manifiesto que las decisiones políticas "tienen que escuchar a la ciencia" y, además, construir espacios de diálogo y de debate.

ACOMPAÑAR A "LOS MÁS VULNERABLES".

En este sentido, se ha puesto el foco en la necesidad de que la acción climática vaya acompañada de medidas específicas para acompañar a los más vulnerables, quienes están más expuestos, porque el cambio climático "aumenta las desigualdades y las inequidades".

Por otra parte, se ha manifestado la necesidad de atención especial al medio rural con la fijación de población, la prestación de servicios, la generación de actividad económica y la ordenación del territorio, cuestiones que suponen "oportunidades" para revitalizar el medio rural y enfrentar el cambio climático. "Cada territorio sufre distintos impactos y puede requerir soluciones diferentes", ha puntualizado.

Respecto a la mesa de diálogo social, este se ha planteado como una herramienta "fundamental" entre sindicatos y organizaciones empresariales. Se ha expresado que las empresas necesitan un marco "cierto" para las inversiones, agilidad de la administración, apoyo en particular a las pequeñas empresas y también a los trabajadores para proteger su salud.