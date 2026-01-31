La Aalog 61 celebra en Santovenia (Valladolid) la Ceremonia Militar Anual en honor a su patrón

Revista a la formación en la Ceremonia Militar Anual de las unidades de la Brigada Logística por el día de San Juan Bosco. - MINISTERIO DE DEFENSA

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Apoyo Logístico nº 61 (AALOG 61) ha celebrado en la base militar 'El Empecinado', en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), la Ceremonia Militar Anual de la Brigada Logística en honor a San Juan Bosco, Patrón de los Especialistas y Logistas del Ejército de Tierra, además de coincidir con el decimoquinto aniversario de creación del destacamento.

El acto se ha celebrado en la base militar 'El Empecinado', en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), el acto castrense la de las unidades de la Brigada Logística (BRILOG), a la que pertenece la AALOG 61, el desfile ha sido presidido por el coronel Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61.

Este acto ha consistido en una parada militar con la formación de: Escuadra de Gastadores, Enseña Nacional y dos Compañías de Honores, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado recogido por Europa Press.

Después de la ceremonia de imposición de condecoraciones, el coronel jefe de la AALOG 61, ha pronunciado una alocución en la que ha tenido un especial recuerdo para su personal desplegado en Letonia, y donde ha puesto en valor la gran labor y esfuerzo realizado por su unidad en el apoyo a la operación de lucha contra los incendios forestales, así como la capacidad técnica y preparación del personal especialista en el mantenimiento y reparación del material.

A continuación, se ha realizado un acto de homenaje a los que dieron su vida por España y se han entonado tanto el himno de los Especialistas como el de la BRILOG; para finalizar, la fuerza ha realizado el tradicional desfile a pie.

Además de las autoridades militares y numerosos miembros del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra destinados en la provincia de Valladolid, al acto han asistido autoridades civiles, entre ellas, los alcaldes de las localidades de Cabezón de Pisuerga y de Santovenia de Pisuerga.