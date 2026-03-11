Abascal aconseja a Mañueco reconocer que se "pasó de frenada" para "olvidar" sus palabras sobre Vox e inmigrantes

TREVIÑO (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aconsejado al candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que reconozca que se "pasó de frenada" en su alusión a los inmigrantes, para "olvidar el asunto".

"Estaría mejor que diga que se ha pasado de frenada y ya está y nos olvidamos todos del asunto porque tendremos que entendernos cuando pasen estas elecciones", ha advertido en un acto en Treviño (Burgos) donde se ha congregado personas que protestaban por la presencia del líder de la formación.

Abascal ha calificado de "huida hacia adelante" que Mañueco ayer respondiera a Carlos Pollán que a la política se venía "llorado de casa" cuando éste le pidió que rectificara sus palabras. "Ha metido la pata porque ha dicho que somos gente que queremos tirar a seres humanos al mar. Ha visto que no nos ha sentado bien, como es lógico, después se ha dado cuenta de que va a tener que pedir el voto a personajes que quieren tirar seres humanos al mar y que si hay un acuerdo se va a encontrar los socialistas diciendo que Mañueco pacta con los que quieren tirar seres humanos al mar", ha argumentado.

El líder de Vox ha asegurado que escucha con "condescendencia y compasión" todo lo que pueda decir Mañueco al insistir en que esas palabras son de una "torpeza sideral" para volver a recordarle que después del domingo tendrán que "entenderse".

TREVIÑO, DE BURGOS

Por último, ha hecho un alegato sobre Treviño que defiende que sea territorio "burgalés" porque si formara parte "de la Comunidad Autónoma Vasca", habría "totalitarios", en referencia a los que estaba protestando por su prencia, que quitarían "la libertad de expresión a las personas que votan a Vox".

"Ese es suficiente motivo para que Treviño no pueda ser Álava, para que no esté gobernada bajo el Partido Nacionalista Vasco, no esté gobernada bajo Bildu y para que la libertad no desaparezca de Treviño, como ha desaparecido en el resto de la tierra vasca y de la tierra alavesa", ha zanjado.