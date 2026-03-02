Abascal acusa a Sánchez de ser "el tonto útil de los peores regímenes"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado por el candidato de Vox a la presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán. - EUROPA PRESS

ALMAZÁN (SORIA), 2 Mar.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la "vía diplomática" que interpreta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adoptado ante las intervenciones militares de Estados Unidos en Irán y Venezuela, y ha definido al jefe del Ejecutivo como "el tonto útil" y el "mejor aliado" de "los peores regímenes" que "masacran a su propio pueblo".

Así ha reaccionado el líder de Vox ante la pregunta sobre la posición del Gobierno de España ante los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, lo que ha considerado una "vía diplomática".

"Esto de la vía diplomática con unos ayatolás que están masacrando a su propio pueblo y que habían matado a 50.000 manifestantes en las últimas semanas, pues me parece que si lo escuchan los ayatolás como mínimo se tienen que reír de Pedro Sánchez, que creo que se ha convertido en un chiste y en el tonto útil de los peores regímenes que hay en el mundo", ha afirmado Abascal.

Durante su visita a Almazán, en la que ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, el líder de Vox ha aseverado que "el régimen Iraní y el régimen de Venezuela han estado detrás de la financiación de la extrema izquierda en España durante los últimos 15 años", lo que ha hilado con la afirmación de que "Pedro Sánchez es el mejor amigo que tienen en Europa los ayatolás y también el mejor amigo que ha tenido Maduro".

Por eso, ha enfatizado que Pedro Sánchez "se ha convertido en un problema para la seguridad de los españoles" pero "no sólo para la seguridad también para la prosperidad y para la libertad de los españoles", ha insistido Abascal.

El presidente de Vox tampoco ha dado credibilidad a que Sánchez pueda "ahora convertirse en el adalid de la oposición a quienes en el mundo occidental están haciendo algo" frente a esos regímenes, pues considera que "únicamente quiere huir de lo que le espera en el futuro", que sería "el banquillo".

Así, ha vinculado esta posición internacional del Gobierno de Sánchez a que "quiere que se hable de otras cosas que no sean exactamente las que los españoles están denunciando, que es la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y a todo su entorno, a su familia y a las personas que ha tenido al lado hasta hace cuatro días y con las que viajaba por España llenando el depósito con dinero de los prostíbulos, según ha dicho uno de ellos, y alterando los censos electorales".

Además, el presidente de Vox ha criticado los "bandazos" que, a su juicio, da el PP en su posición política ante la política internacional del presidente norteamericano, Donald Trump, si bien ha preferido "al Partido Popular aplaudiendo un futuro de libertad para los iraníes y para los venezolanos una vez que ha sido detenido y puesto a disposición judicial el tirano Maduro que a un Partido Popular poniendo palos en las ruedas a estos cambios".

En este sentido ha reflexionado que no le sorprende "lo que el Partido Popular diga en distintas regiones de España o en distintos momentos del día o de la semana" porque reprocha que el PP "tiene cambios constantes en su posición política" debido a que los españoles "cada vez confíen menos en ellos".

Por otro lado, Abascal ha defendido que los bombardeos sobre Irán no son, a su juicio, un "ataque contra el mundo musulmán" porque considera que "muchos países musulmanes han respaldado ese ataque y la respuesta de los ayatolás se ha dirigido también contra algunos países musulmanes".

Esto lo ha hilado a la pregunta de los medios de comunicación, sobre el presunto riesgo de la "islamización" en España, un fenómeno que, a su juicio, "es real" y que "hace mucho tiempo" que se viene produciendo. "España fue islamizada durante siglos. Los españoles reconquistaron su tierra y su libertad y terminaron con esa islamización", ha remarcado.

En este sentido, ha advertido de que "en el mundo islámico hay quienes quieren recuperar lo que piensan que es suyo y que en realidad fue invadido" y ha considerado que "los españoles siempre debemos estar alerta" ante este fenómeno.

Finalmente, Abascal ha criticado a los dirigentes de Podemos, "socios" de la "extrema izquierda en Francia", quienes defienden "la islamización" en el país galo, lo que ha vinculado con que la formación morada en España "quiere regularizaciones inmediatas, nacionalizaciones a toda pastilla".