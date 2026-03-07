Abascal asegura que Mañueco "está sobrepasando límites" y le sugiere "elegir otros apoyos si los necesita"

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante su atención a los medios en Toro (Zamora). - VOX

TORO (ZAMORA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este sábado que el candidato del Partido Popular a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "está sobrepasando límites" con declaraciones en las que asegura que la formación verde quiere que se tiren los seres humanos al mar.

Abascal se ha refido así a las palabras de Fernández Mañueco en el debate televisivo del pasado jueves. "Yo creo que tendrá que elegir otros apoyos si los necesita o probablemente tendrá que hacer algo, tendrá que hablar con el Partido Socialista", ha afirmado el presidente de Vox.

Abascal ha realizado estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en Toro (Zamora), donde ha insistido en que palabras como las de Mañueco suponen una "renuncia" a pactar con Vox y considera que "es conveniente tener límites por la buena marcha de esta campaña electoral, donde cada uno defiende sus argumentos con más o menos contundencia", ha aseverado

El máximo responsable de Vox, quien ha comparecido rodeado por su candidato autonómico, Carlos Pollán, y por la cabeza de lista en Zamora, Marisa Calvo, ha asegurado que el PP "para sobrevivir, no han tenido nunca inconvenientes en pactar con todos" y ha citado a acuerdos con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco o con los independentistas catalanes.

Sin embargo, ha lamentado que, "cuando llega el momento" de pactar con los suyos "surgen todos los obstáculos, todos los problemas y todas las trampas".

A juicio de Abascal, "eso es extraordinariamente grave" y la obligación de Vox es "denunciarlo" en esta campaña. "Los castellanos y los leoneses deben saber que el plan del señor Feijóo, del señor Aznar y del señor Rajoy, que andan paseando por esta tierra, aunque no sé muy bien quién manda en esa casa, consiste en apartar a Vox para seguir teniendo la puerta abierta a los pactos históricos que han mantenido con el Partido Socialista durante las últimas décadas", ha agregado el dirigente nacional.

Según Abascal, "para todo eso tienen que silenciar a los españoles en su demanda de soluciones a los problemas reales", tras lo que ha citado los de inseguridad en las calles, los derivados de la inviabilidad de las explotaciones del campo como consecuencia de las "políticas verdes y del fanatismo climático", los problemas de "colapso" de todo tipo de servicios públicos o el problema del mercado de la vivienda.

Todo ello, a su juicio, están ocasionados por "políticas migratorias pactadas por populares y socialistas históricamente y por políticas verdes pactadas también por todos ellos".

"Más allá de del intento de laminarnos porque no estamos dispuestos a entregar los votos de la gente, vamos a seguir dando respuestas concretas a todos esos problemas durante esta campaña de Castilla y León", ha afirmado el dirigente de Vox, quien ha insistido en que los suyos no van a "regalar los votos".

