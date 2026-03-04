Abascal culpa a las políticas verdes de destruir las zonas mineras

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su visita a Villablino (León), dentro de la ruta de campaña que realiza con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. - EUROPA PRESS

VILLABLINO (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este miércoles a las políticas verdes y al "fanatismo climático" de destruir las zonas mineras y "echar abajo" la industria y las posibilidades de los agricultores y los ganaderos en estos espacios.

"Yo creo que estas zonas se han venido abajo como consecuencia de no defender nuestra soberanía, de entregarla a países terceros, de entregarla dentro de la Unión Europea a unos burócratas", ha advertido y ha añadido que esto es consecuencia de haber aplicado políticas verdes, que en su opinión, "han criminalizado" una parte de lo que se extraía de las minas y han transmitido el mensaje de que el país podía ser "absolutamente autosuficiente" solo con los molinos y con las placas solares.

Esto mismo, ha añadido, es lo que condujo a España al apagón en abril de 2025. "Creo que ese tipo de medidas del fanatismo climático, de los pactos verdes, han destruido la industria, han destruido la minería y han destruido también las posibilidades de los ganaderos y de los agricultores en estas zonas", ha apostillado.

Vox aboga en este sentido por un "cambio de rumbo radical", aunque ha advertido que no tiene "una varita mágica" para abordar dicho cambio "de la noche a la mañana". "Queremos que toda la gente que está aquí sepa que nosotros queremos volver a lograr que las personas tengan futuro en su propia tierra", ha concluido.

El líder de Vox se ha pronunciado de este modo en Villablino (León), municipio que ha visitado dentro de la ruta de campaña que realiza con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.