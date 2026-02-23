Abascal dice que las "certezas" del PP son que "miente y estafa" y que Mañueco lleva "mucho tiempo" en CyL

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SALAMANCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido al lema de campaña del PP de Castilla y León, 'Aquí, certezas', que las certezas de la formación son que "miente y estafa", así como que el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, lleva "mucho tiempo" en la Presidencia de la Junta, en la que podría haber dedicado un día a cada una de las más de 1.000 propuestas que lleva en su nuevo programa electoral.

"Ha estado gobernando 1.460 días y podía haber dedicado un día a cada una de esas propuestas. A cumplirlas. Podría hasta haber descansado los domingos", ha señalado Abascal en un acto de Vox en el Palacio de Congresos de Salamanca donde ha arropado al candidato de su partido a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.

El líder de Vox ha criticado así los más de 30 años de gobiernos del PP en la Comunidad y ha cuestionado que los 'populares' vengan "a decir que van a cambiar las cosas". "¿Certeza de qué?. De que nos mienten, nos estafan, que tienen miento al PSOE", ha continuado.

En este sentido, ha acusado al PP de reunirse con los 'socialistas' cuando "el capo de la mafia toca el silbato", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Lo hacen por respeto a la Presencia del Gobierno. ¿Cómo se puede respetar? Yo no la respeto, yo no respeto a Sánchez".

Asimismo, ha afeado que el PP a nivel nacional esté ahora preocupado por los pactos en Extremadura y Aragón, un contexto en el que ha aseverado que habrá acuerdo en estas comunidades autónomas y en Castilla y León siempre que haya "cambio de rumbo".

Abascal reiterado así que su formación no pide cosejerías, eso es una "mentira", y prioriza un programa de gobierno. "Vamos a negociar, a ver si estamos de acuerdo en las cosas que hay que hacer. Si no estamos de acuerdo en ello, no tiene ningún sentido que gobernemos juntos, tiene sentido que llamen al PSOE y se pongan de acuerdo como en Bruselas".

"Primero, un pacto de gobierno, con medidas concretas. En segundo lugar, plazos para el cumplimiento. No vamos a caer en la trampa de los de las 1031 propuestas no cumplidas en 1460 días. Y en tercer lugar, garantías de cumplimiento", ha precisado.

El presidente de Vox ha llamado, asimismo, a la juventud de la Comunidad a promover ese "cambio de rumbo" que propone llevando el mensaje de la formación a aquellos ciudadanos que "tienen dudas" de cara a los comicios autonómicos o a los que han "confundido con esas tonterías del voto útil" o "con el cartel de las certezas", en referencia al de la campaña de Fernández Mañueco.

"No nos defraudéis", ha clamado Abascal, quien ha arremetido también contra el PSOE y el presidente del Gobierno, quien, a su juicio, "no tiene escrúpulos" y lidera un "gobierno tiránico, corrupto y enemigo" que condena "a todo tipo de desgracias".

Así, ha lamentado que "hoy España está ocupada por una mafia corrupta que ha secuestrado las instituciones, que ha secuestrado el interés general y que está exclusivamente al servicio personal de un tipo en su huida hacia adelante que sólo quiere eludir el banquillo de los acusados, que es el único lugar que merece Pedro Sánchez.

Igualmente, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo central quiere prohibir las redes sociales a los menores de 16 años porque estos "van a votar a Vox".