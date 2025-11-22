Abascal exige al PP el fin de la "estafa" y asegura que Vox no ha llegado a estar de "risotadas" como Feijóo con Bolaños

SALAMANCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido al PP que ponga fin a la "estafa" y rompa los acuerdos con el PSOE para ponerse de acuerdo porque ha afirmado que no ha llegado a estar de "risotadas" en un "sarao" en el Congreso sobre la "maldita memoria histórica".

Abascal se ha expresado así en un mitin tras la celebración de una jornada interparlamentaria en Salamanca, donde ha hecho referencia a uno de los actos de celebración de los 50 años de la muerte de Franco y de la restauración de la Monarquí, en el que asegura que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, estuvieron de "risotadas".

En este contexto, ha advertido al PP de que se van a poner de acuerdo "pero un segundo después de que se termine la estafa y de que rompan los acuerdos con el Partido Socialista", a lo que ha añadido que quien busque "política de consenso por el consenso" tiene como solución irse "a un spa o a una sauna".

Sin embargo, ha aclarado que Vox no ha llegado para "fingir" ni estar "de risotadas" en "un acto de esos de imposición de la maldita memoria histórica" que ha asegurado que tiene que decir "cómo hay que pensar sobre el pasado de la patria", cuando hay que respetar y estar "orgullosos" de quienes defendieron unas banderas porque "creían firmemente en ello", "estuvieran donde estuvieran".

Santiago Abascal ha señalado que no están "para chistes ni para risotadas" con lo que está pasando en España, que no ocurre en ningún lado, y ha criticado actos como el celebrado en el Congreso, "haciendo el pino", con una España "alejada de sus intereses", "que se ríe de la gente".

"Pero que no están las cosas para ver a los políticos aplaudiendo a uno que hace el pino", ha aseverado Abascal, quien ha ironizado con que quizá la función "no es nada al lado de convertir el Parlamento de la Nación en un mercado persa donde se vende la soberanía de España al peor postor, no al mejor" para que "un sujeto sin ningún principio permanezca en el poder a cualquier precio".

"MAFIA"

El líder de Vox, que ha ofrecido el mitin en la Plaza de los Bandos de Salamanca, ha criticado que España esté "gobernada por una mafia", en la que tiene a su número dos en la calle pero que "volverá a entrar", al anterior con una petición de 24 años de prisión por corrupción.

"Todos los que viajaban en el Peugeot con él por todas las ciudades de España se han corrompido que tiene a la señora también en los tribunales, en el banquillo y su hermano al que le han creado un puesto de trabajo falso", ha señaldo en relación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Abascal se ha comprometido a ejercer "responsabilidad", ha prometido patriotismo para que el interés de España esté siempre por encima de las personas y de cualquier partido, incluido el suyo; "honradez" para que no se conviertan "jamás" en lo que ha denominado el "bipartidismo corrupto"; "verdad para llamar a las cosas por su nombre y no edulcorarlas, ni disfrazarlas, ni taparlas" y "cercanía", sin estar "escondidos en los despachos".

Además, ha asegurado que Vox dirá siempre "lo mismo" en toda España y no cambiará su mensaje frente a otros partidos que sí lo hacen, motivo por el que considera que hay elecciones en territorios como Extremadura.

Así, ha recordado los acuerdos a los que han llegado en algunas comunidades autónomas, pero que no han sido aceptados en otras como Extremadura o Castilla y León.

CAMBIOS RADICALES

Por eso, ha asegurado que han llegado para cambiar las cosas "radicalmente" y no a "hacer maquillajes, ni componendas, ni cambios pequeñitos" porque considera que "esto va muy mal" y "se está poniendo muy feo".

"Porque tenemos una mafia en el gobierno, porque vemos corrupción por todas partes, porque las cosas ya no son como eran hace muy poco y se nos está yendo el país entre las manos, la unidad, nuestras libertades en todos los órdenes, que se lo digan a los autónomos, a los empresarios, que se lo digan a los trabajadores", ha advertido Santiago Abascal.

"Aquí no tenemos un presidente decente y España no va a volver a ser una democracia normal hasta que Pedro Sánchez no se siente en un banquillo y asuma las consecuencias de sus actos", ha señalado el presidente de Vox al que han acompañado insultos del público dirigidos al presidente del Gobierno.

Abascal ha reclamado, para un "cambio de rumbo", romper con el Pacto Verde, el pacto migratorio que "condena la ruina" y a la "inseguridad" y que "destruye identidad" y ha rechazado que les llamen xenófobos, algo que ha negado que sean porque no tiene odio "a los de fuera" sino que "detestan" a "los políticos traidores que colaboran con las mafias del tráfico de personas"

Mientras tanto, ha criticado que no se pueda acceder a una vivienda, que los hospitales estén colapsados y la gente acuda a la sanidad privada "porque la sanidad pública está atendiendo a cientos de miles de personas que han entrado ilegalmente en España".

"Ese es un fraude del que son responsables el Partido Popular y el Partido Socialista", ha asegurado el líder de Vox, quien ha advertido del aumento de inseguridad en las calles y ha afiramado que "desde que Pedro Sánchez llegó al poder se han multiplicado las violaciones en España", algo que ha atribuido al "partido del feminismo, que pone a los violadores en la calle y por si no fuera suficiente, se dedica a traer violadores de fuera también".

"Vox lo que ha hecho es levantar la bandera del sentido común, que es la de los valores que nuestros padres y nuestros abuelos nos han enseñado en sus casas. Y eso tiene una fuerza que no van a poder derribar", ha agregado Abascal, quie ha agregado que les van a "sacar del poder" y después les van "a sentar en el banquillo para que acaben en la cárcel por sus corrupciones y por sus traiciones".

PRESUPUESTOS EN CYL

Santiago Abascal ha estado precedido del presidente de Vox en Salamanca, Carlos Menéndez, y el portavoz del Grupo Parlamentario de la formación en las Cortes de Castilla y León, David Hierro.

Precisamente el portavoz parlamentario ha criticado a los socialistas, que celebran en Salamanca su Escuela de Gobierno y se ha cuestionado qué van a enseñar, si "robar a manos llenas" o "llenarse los bolsillos de chistorras y de lechugas" para "condenar" a los españoles mientras el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dice que con Vox hace la "pinza" con estos socialistas.

"Pero si los que les estamos metiendo en la cárcel somos nosotros", ha asegurado Hierro, quien ha afirmado qeu es Mañueco el que hace la pinza con ellos y ha criticado que quiera hacerles "tragar" con un presupuesto en el que querían meter "un 500 por ciento más de subvenciones a los sindicatos" en lugar de dárselo a pymes, autónomos y trabajadores, o dar seis millones a la cooperación internacional cuando en Castilla y León hay un 24 por ciento de la población en en riesgo de pobreza.

"Y nosotros le dijimos, hasta el último céntimo de los castellanos y leoneses tienen que ir para los españoles que estén en riesgo de pobreza antes que para Mali o que para Senegal. Ahí es donde tiene que ir el mundo de los castellanos y leoneses", ha afirmado el procurador de Vox, quien ha criticado que el PP defienda las mismas políticas que el PSOE.

Además, en referencia a las críticas de Mañueco por el "ruido" de la oposición, Hierro ha afirmado que a ellos les gusta el "ruido" de los agricultores, ganaderos y de todos los jóvenes que "no quieren tragar" con la Agenda 2030. "Vas a tragar con el gurruño y vas a pasar por el aro", ha señalado en referencia al documento de propuestas de Vox.