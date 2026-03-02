Abascal ironiza sobre si en los Goya se preocuparon por "el crimen de Adamuz, la corrupción de Sánchez o los ayatolás"

Imagen de archivo de Abascal, durante una visita previa a la campaña electoral en Peñafiel. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

SORIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado sobre si en los discursos de la gala de los Goya se preocuparon por "el crimen de Adamuz, la corrupción de la familia Sánchez o los criminales de los ayatolás".

"No sé qué es lo que ha ocurrido, no sé si han mostrado alguna preocupación los actores por el crimen de Adamuz, donde ha muerto 47 españoles como consecuencia de la corrupción; no sé si han hablado de la corrupción de la familia de Sánchez o de los criminales de los ayatolás que estaban masacrando a su propio pueblo, imagino que no", ha cuestionado el líder nacional de Vox.

En este sentido, preguntado por la gala durante su visita a la localidad soriana de Almazán, ha reconocido que "hace tiempo" no se "distrae" con "ese tipo de acontecimientos". "No tengo tiempo para distracciones porque nuestra misión en esta campaña es muy importante y consiste precisamente en escuchar a la gente y en intentar dar respuesta a problemas enquistados desde hace mucho tiempo y estoy concentrado en eso", ha señalado el líder de Vox.

Santiago Abascal ha apuntado que "hay mucho miedo en el en el sector del cine" donde "hay actores y directores que piensan de forma muy distinta", pero que "siempre hablan los mismos".