Abascal rechaza "cualquier interlocución" con un Gobierno en "estado terminal"

1068059.1.260.149.20260311140534
Imagne de archivo del presidente de VOX, Santiago Abascal, durante un acto de partido en Peñafiel. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
TREVIÑO (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado que vaya a mantener "cualquier tipo de interlocución o de diálogo" con un Gobierno en "estado terminal" que responde "a los intereses de un capo que se atrinchera en el búnker de La Moncloa".
El dirigente ha respondido así sobre si el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había contactado con Vox para conocer propuestas de cara a paliar los efectos del conflicto en Irán. "Que yo sepa no, pero vamos que no lo intenten", ha zanjado en una intervención en medios en Treviño (Burgos) durante un acto de partido encuadrado en las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León.
Abascal ha insistido en que con este Gobierno no quieren "ningún tipo de diálogo" ni "de reunión". "Eso se lo dejamos al Partido Popular. Al Gobierno nosotros preferimos mandarle querellas y preferimos hacerle oposición total en el Parlamento, presentando mociones de censura como hemos hecho y de las que parece que es incapaz el señor Feijóo que podría hacerlo en este momento", ha argumentado.