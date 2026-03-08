Abascal reivindica a Isabel la Católica, "la mujer más grande", frente a "los modelos" que se ven "en tertulias"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto electoral en Medina del Campo.- VOX YOUTUBE

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado a Isabel la Católica, en un acto electoral celebrado en la localidad en la que falleció la reina castellana, Medina del Campo (Valladolid), como "la mujer más grande de la historia de España y del mundo" y la ha señalado como "modelo" femenino para su formación, y no los que se ven y se oyen "en las televisiones, en las radios y en las tertulias".

Así lo ha aseverado Abascal al comienzo de su intervención en el acto celebrado en la Plaza de Segovia de la villa medinense, donde ha acompañado a los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; y el número 1 de la lista por la provincia de Valladolid, Alberto Díaz Pico.

"Estamos en Medina del Campo, la tierra en la que se despidió Isabel la Católica, y estamos precisamente en el día que nos han dicho que es el día de las mujeres", ha comenzado a señalar Abascal. "Para nosotros el día de las mujeres son todos los días, pero estamos en el 8 de marzo con todas las televisiones hablando de lo mismo", ha señalado el líder de Vox.

En esta localidad que despidió a Isabel la Católica en 1504, la ha recordado como "la mujer que reconquistó España ante el islamismo" y junto a su marido Fernando el Católico, y "la mujer que evangelizó todo el orbe construyendo un nuevo mundo, haciendo la mayor aportación en la historia universal a la hermandad de todos los hombres".

"Esa es Isabel la Católica, esa es la mujer que reivindicamos, eso es de lo que nos sentimos orgullosos", ha insistido el líder de Vox, que ha incidido en que esos son los "modelos" de Vox. "No los que veremos ahora en las televisiones, escucharemos en las radios y oiremos también en las tertulias", ha precisado.

Abascal ha defendido que Vox está "con el pueblo y con sus problemas" mientras "todos los demás" aprtidos están contra ellos, y ahí ha citado a "la izquierda mediática, política y en todos sus órdenes", la "extrema izquierda de las niñas de la curva de Podemos, que meten miedo a los muertos cada vez que hablan" y la "izquierda pepera", en referencia al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco.

SEGURIDAD PARA LAS MUJERES

Poco más tarde ha recordado a los asistentes al mitin que Vox quiere "seguridad en las calles para que las mujeres españolas puedan seguir sintiendo seguridad", y que para ello deben "dejar de venir aquí" personas "que no respetan a las mujeres, que piensan que tienen que caminar por detrás del hombre".

Por ello, ha recriminado al Gobierno de España que "enarbola la bandera del feminismo" pero "sigue trayendo" a "delincuentes" lo que provoca "la multiplicación de las violaciones en las calles", al tiempo que ha culpado de la falta de seguridad a la "excarcelación de violadores" por parte de "Podemos".