Abascal tilda de "estafa" la pinza que denuncia Mañueco: "La tenaza del bipartidismo ha perdido 7 escaños en Aragón"

ÁVILA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de "estafa" la 'pinza' que su formación y el PSOE han mantenido en Castilla y León tal y como denuncia el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para advertir de que "la tenaza del bipartidismo ha perdido siete escaños" en las elecciones en Aragón.

En declaraciones efectuadas minutos antes de presentar a Carlos Pollán como candidato de su formación a la Presidencia de la Junta, el presidente de la formación ha recordado que son el PSOE y el PP los que "pactan" en Bruselas "políticas migratorias, de género, todas las políticas verdes que arruinan el campo, la ganadería, la agricultura y a la industria". "Por cierto políticas en España donde se han repartido todas las instituciones desde hace mucho tiempo y en algunos sitios de España donde gobiernan juntos como en Ceuta han llegado a pactar la imposición del menú islámico, del menú 'halal' a los niños españoles en los colegios", ha abundado.

"Por lo tanto aquí la única pinza ideológica que hay es la que existe, que no es una pinza, es una tenaza entre el Partido Popular y el Partido Socialista que ha hecho perder al bipartidismo siete escaños en Aragón", ha argumentado.

En este contexto, ha insistido en si "hoy hay una fuerza política que combate" al Gobierno de Pedro Sánchez es la suya. Así, ha recordado que lo han hecho en los tribunales, a través de manifestaciones y con la "oposición más dura que se puede hacer en el Parlamento" hasta el punto de haber presentado dos mociones de censura. "En una de ellas el PP votó en contra y en otra hizo más oposición contra nosotros que contra el Gobierno y se abstuvo. Con lo cual la única alianza, la única pinza, la única tenaza que hay en estos momentos es la del bipartidismo que ha perdido siete escaños", ha reiterado.