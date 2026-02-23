Abascal tilda de "invención" que el Papa esté preocupado por la "ideología de ultraderecha en España"

El presidente de VOX, Santiago Abascal (i), atiende a los medios de comunicación tras un acto electoral. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

SALAMANCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de "invención" que el Papa León XIV esté preocupado por "la ideología de ultraderecha" en España y ha criticado que este tipo de informaciones ocupen debates, tertulias y portadas de periódicos cuando no son temas que preocupan a los españoles en su "día a día".

En un acto en el Palacio de Congresos de Salamanca, Abascal ha reaccionado a la información sobre que León XIV habría advertido de la "ideología de ultraderecha" en España y del intento de buscar el "voto católico" e "instrumentalizar la Iglesia", tal y como ha publicado 'El País'.

"Una invención que un obispo de esos que colabora con la inmigración le ha dicho a 'El País' de que el Papa está preocupado con la ultraderecha en España", ha manifestado Abascal al respecto, quien ha rechazado que estos sean los problemas que "preocupan" a la gente.

Frente a ello, el líder de Vox, que también ha criticado encuestas "falsas" como la publicada este lunes en la que se señala a un descenso de Vox en las próximas elecciones en Castilla y León, ha puesto en valor su recorrido por España para escuchar los "problemas reales" de los ciudadanos, que "no son los que están ocupado el tiempo principal de los debates políticos, ni de las tertulias, ni de las portadas de los periódicos de hoy".