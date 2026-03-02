Abascal ve "difícil" el acuerdo "a última hora" en Extremadura cuando "se ha torpedeado todas estas semanas"

ALMAZÁN (SORIA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que ve "difícil" llegar a un acuerdo "a última hora" en la sesión de investidura en el parlamento de Extremadura esta semana cuando "se ha torpedeado todas estas semanas".

Así lo ha advertido Abascal este lunes durante su visita a la localidad soriana de Almazán en el marco de la campaña electoral para las autonómicas de Castilla y León, el próximo 15 de marzo. Allí ha atendido a los medios de comunicación.

Santiago Abascal ha insistido, pese a ver "difícil" un acuerdo "a última hora" que "la mano de Vox sigue tendida" para "construir una alternativa". "Nuestra voluntad de acuerdo es firme y queremos responder a la voluntad de los extremeños y de los aragoneses, que creo que es la de que formáramos parte".

El líder de Vox ha incidido en que está "empeñado" en ofrecer esa alternativa tanto en Extremadura, como en Aragón como en Castilla y León.

No obstante, ha señalado que ese acuerdo "tiene que ser un acuerdo sobre bases firmes", ya que no abandonaron los gobiernos en su momento "para volver ahora a los gobiernos o a investir a un gobierno que haga exactamente lo mismo y que se dedique, por ejemplo, a promover la invasión migratoria o a colaborar con Pedro Sánchez en el reparto de la inmigración ilegal".

"Yo sí quiero decir que nuestra voluntad es de acuerdo", ha insistido Abascal, quien ha reconocido que es consciente de que "eso no va a ser fácil".

Según el líder de Vox, el Partido Popular engañó a Vox y "se comprometió a trabajar con el Gobierno de España en el reparto de la inmigración ilegal y, por lo tanto, de la ruina y de la inseguridad". "Si el Partido Popular está dispuesto a rectificar ese tipo de cosas, yo creo que podremos llegar a algún tipo de acuerdo", ha apuntado.

Santiago Abascal ha hecho hincapié en que "lo importante es que los acuerdos sean firmes, sean sólidos y que haya garantías de cumplimiento", y ha señalado que "no es tan importante llegar a un plazo concreto de una investidura" como "que haya una voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos sin el ruido mediático de estos días que lo estaba dificultando realmente".

BROMA SOBRE "EL VOTO ÚTIL".

Por otro lado, ante el cruce de afirmaciones entre Alberto Núñez Feijóo y él mismo sobre el denominado "voto útil" en Castilla y León y ha precisado que él se ha referido a que el presidente del PP "ofrecía una idea nueva" irónicamente porque "ha vuelto a pedir el voto útil", lo que ve como una "apelación tan vieja y que ha funcionado tan poco".

Abascal ha precisado que, en su opinión, "no hay ningún tipo de riesgo de que en Castilla y León gobierne la izquierda", no lo ve ni siquiera "en juego" porque el PSOE "no va a tener capacidad de llegar a un pacto con nadie, salvo que llegue a un pacto con el Partido Popular".