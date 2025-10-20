Abascal ve los presupuestos de CyL "condenados al fracaso" y avisa al PP de que "no hay chantaje" que pueda hacer a Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SEGOVIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este lunes que ve el proyecto de presupuestos de la Comunidad "condenados al fracaso" porque se han presentado "sin hablar con la oposición", y ha advertido al PP de que "no hay ningún tipo de chantaje" que pueda hacer a su formación.

En su visita a Segovia para reunirse con los representantes de Vox en la provincia, Abascal ha lamentado que los presupuestos presentados por la Junta "son los presupuestos de quien no tiene ninguna voluntad de aprobarlos, sino únicamente justificar algún discurso político".

En este sentido, ha recordado cómo en Murcia, la Comunidad Valenciana o Baleares "han logrado aprobarse los presupuestos precisamente porque algunas de las medidas que solicitaba Vox han sido aceptadas", mientras en Castilla y León no se ha hablado "con la oposición". Para el líder de Vox esta es la razón de fracaso que estima para la Comunidad, que ha hecho extensiva a Extremadura y Aragón.

Sobre el caso particular de sus compañeros de partido en Segovia, donde sus dos concejales en la ciudad han votado en contra de las ordenanzas fiscales 2026, alegando precisamente la falta de negociación entre el PP y su formación, Abascal ha acusado a los 'populares' de intentar "imponer su voluntad".

Así, ha censurado que "el Partido Popular está muy acostumbrado a utilizar el trágala con Vox". "Cree el PP que Vox tiene algún tipo de deber místico por el cual tiene que aprobar todo lo que pongan encima de la mesa", ha apuntado, para advertir de que "no hay ningún tipo de chantaje que puedan hacer a Vox para votar a favor de ninguna de las iniciativas que planteen, sin hablar con Vox".

En este contexto, Abascal ha asegurado que desde su partido no se pretende "imponer los planteamientos propios, cuando no se tienen todos los votos", pero, ha agregado, "como Vox sí tiene una parte de la representación, no se puede seguir maltratando y faltando al respeto a los votantes de esa manera".

"No cuenten con Vox cuando no consultan a Vox", ha sentenciado el líder del partido, quien también se ha referido a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, que espera que se convoquen "cuanto antes". "No solo en Castilla y León, sino las elecciones en Andalucía y en todos aquellos lugares donde se está gobernando en minoría", ha añadido.

Sobre esta postura respecto al calendario electoral, ha extendido su argumento a nivel del Estado, para "devolver la voz a los ciudadanos, con las elecciones nacionales que debían haber sido convocadas hace mucho tiempo, por la corrupción absoluta que rodea al Gobierno" central.

Además, sobre un pacto electoral con el PP tras los comicios en la Comunidad, ha señalado que "será mucho más fácil renegociar ese gobierno si está Vox en primer lugar y el PP en segundo lugar, porque Vox sabe respetar a otras fuerzas políticas que también tienen representación y con las que se puede estar dispuestos a pactar".

"El PP sigue pensando que tiene algún tipo de derecho de pernada sobre Vox y va a ser muy difícil que se acostumbren al hecho de que los votos no pertenecen a ningún partido, ni al PP, ni al PSOE, ni a Vox, ni a nadie, pertenecen a los ciudadanos, que eligen en cada convocatoria", ha agregado Abascal.