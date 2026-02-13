Abierta las ayudas al transporte en taxi para personas con discapacidad y movilidad reducida en Salamanca

SALAMANCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al transporte en taxi para personas con discapacidad y movilidad reducida de la ciudad, dotada con un presupuesto total de 38.000 euros, según publica este viernes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar una ayuda económica en forma de bonos "a personas con alguna discapacidad, gravemente afectadas en su movilidad y que no pueden hacer uso del transporte público de la ciudad para que puedan realizar sus desplazamientos", tal y como ha apuntado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Con estos bonos, las personas beneficiarias podrán utilizar cualquiera de las licencias del servicio de taxi adaptado del municipio de Salamanca para sus desplazamientos dentro del municipio y su entorno.

Las personas interesadas pueden presentar la solicitud junto con los documentos necesarios (disponibles en la página web del Ayuntamiento de Salamanca, www.aytosalamanca.es) hasta el 31 de octubre en cualquier oficina en materia de registro o a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Salamanca.

Los requisitos para acceder a la ayuda son estar empadronado en el municipio de Salamanca y/o residir del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, además de cumplir los criterios económicos establecidos en las bases.

También se establece como requisito encontrarse imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual porque su estado de salud u otras causas se lo impidan, no tener coche o coche adaptado o en caso de tenerlo no utilizarlo por causas debidamente justificadas o estar al corriente de las obligaciones tributarias, entre otros.

Para el año 2026, se establece un porcentaje máximo de subvención (cien por cien) que corresponde a una ayuda máxima de 240 euros por persona, siempre que cumpla los requisitos y cuya cuantía disminuirá en el caso de estar exento del impuesto de vehículos de tracción mecánica por persona con discapacidad o disponer de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (75 por ciento).

En el caso de reunir las dos situaciones anteriores será del 50 por ciento. Una vez concedida la ayuda económica se ingresará el 100 por cien del importe de esta, con el carácter de pago anticipado. El plazo para justificar la ayuda será hasta el 31 de enero de 2027.