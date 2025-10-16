Abierta la convocatoria para que los colegios participen en la campaña de consumo de frutas, hortalizas y leche

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica en su edición de este jueves, 16 de octubre, la Resolución de la Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias por la que se convoca la participación de los centros educativos en los programas escolares para el curso 2025-2026 para el fomento el consumo de frutas, hortalizas y leche entre los escolares.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 7 de noviembre y contempla el reparto gratuito de diferentes productos hortofrutícolas y lácteos durante el segundo semestre del curso, junto a una serie de actividades complementarias, tanto presenciales como online, para abundar en la importancia del consumo de estos productos en una dieta variada y equilibrada.

Se trata, en concreto, de materiales para el apoyo en la creación o cuidado de huertos escolares y visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas o empresas envasadoras y transformadoras.

La iniciativa financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) está dirigida a ls centros educativos de todos los niveles comprendidos entre 2º Ciclo de Educación Infantil y Bachillerato, además de los de Formación Profesional o los de Educación Especial.

La Consejería de Agricultura ha informado de que, además de este programa, la convocatoria contempla otros dos que buscan acercar la agricultura y los productos del campo al colectivo escolar. El primero, dirigido a los mismos niveles se denomina 'Agricultores y Ganaderos del Futuro' y prevé la creación y mantenimiento de huertos escolares, con asesoramiento y suministro de herramientas, productos o materias primas para su puesta en funcionamiento, así como visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas, cooperativas e industrias agroalimentarias representativas de la Comunidad, durante el segundo y tercer trimestres del curso.

El segundo, conocido como 'Cadena de Valor Joven, pensado para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, se desarrollará a través de jornadas didácticas (talleres y charlas), experiencias online y presenciales y participación activa en proyectos relacionados con la cadena alimentaria (concursos y desafíos).