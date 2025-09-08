Abierta la convocatoria de los premios La Meseta para impulsar la promoción y distribución del cine independiente

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los premios de distribución La Meseta, impulsados por la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), reconocerán a las mejores campañas de promoción de estreno de una película de cine de autor mediante asesoría profesional y una dotación económica de 20.000 euros en total.

Los premios se entregarán durante la celebración de la clausura del MERCI-Mercado de Cine Independiente el 31 de octubre en Valladolid, señala la organización a través de un comunicado.

El laboratorio La Meseta nace en 2025 como una plataforma dedicada a la creación, desarrollo, distribución y divulgación cinematográficas, ofreciendo un espacio de formación y acompañamiento continuo para cineastas y productores, y fortaleciendo la conexión entre creadores e industria.

Esta iniciativa está cofinanciada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta con fondos transferidos por el Ministerio de Cultura para el fomento de los laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales, detalla la información.

La convocatoria de presentación de los proyectos interesados en aspirar a estos premios está abierta hasta el 1 de octubre de 2025. Se dirige exclusivamente a candidaturas conjuntas formadas por una distribuidora independiente española y un agente o agencia de prensa especializada en cine. También pueden optar las distribuidoras que cuentan con un departamento propio especializado.

"Esta apuesta por el trabajo colaborativo busca fortalecer las sinergias entre la distribución y la comunicación desde las fases previas al estreno", añade el comunicado.

El objetivo es "acompañar, asesorar y premiar" proyectos conjuntos que desarrollen campañas creativas de promoción y marketing para largometrajes de ficción, documental o animación de al menos 60 minutos de duración cuyo estreno en salas españolas esté previsto en los próximos doce meses.

Las candidaturas deberán incluir un dossier detallado con la estrategia de campaña, público objetivo, cronograma, presupuesto y material gráfico que ilustre el enfoque comunicativo, concluye el comunicado.