Abierta la matrícula para el curso 2025-26 del Centro de Idiomas de la Universidad de León

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE) ha abierto la matrícula para el curso académico 2025-2026, que dará comienzo el próximo martes día 7 de octubre.

Con más de 20 años de experiencia el Centro se ha consolidado como referente en la enseñanza de lenguas extranjeras en la provincia leonesa y ofrece un modelo educativo flexible y adaptado a todas las edades y perfiles.

Los estudiantes podrán acceder a la enseñanza de hasta 10 idiomas: árabe, alemán, chino, francés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y español como lengua extranjera en un entorno multicultural y con profesorado altamente cualificado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Para el presente curso hay varias novedades. El Inglés C2, la máxima competencia lingüística, estará ahora al alcance de los estudiantes; el Oxford Test of English Advanced, nueva acreditación reconocida internacionalmente y se establece un descuento del 20 por ciento en Test of English as a Foreign Language (TOEFL) para alumnado del Centro.

El Centro de idiomas de la ULE tiene una trayectoria de más de dos décadas en el campo de la enseñanza lingüística y ha cosechado una "excelente reputación" por ofrecer un modelo docente adaptado a las necesidades del alumnado, que permite avanzar desde el primer día con profesores especializados y actividades complementarias en un ambiente multicultural.

Se trata de una de las ofertas formativas más completas y variadas de la provincia, que incluye durante todo el año cursos regulares (anuales y cuatrimestrales) y de conversación en inglés, además de cursos específicos para niños y adolescentes en inglés (desde tercero de Primaria) y cursos para seniors en inglés.

CERTIFICACIONES.

Además, el centro dispone del mayor número de certificaciones en todo León: 'Oxford Test of English', 'LinguaSkill de Cambridge', 'TOEIC', 'TOEFL', 'IELTS', 'CAPLE' (portugués), 'DELE' y 'SIELE' (español) y 'TCF' (francés).

El presente curso también se ha añadido el 'Oxford Test of English Advanced', que evalúa los niveles B2 y C1 y próximamente la prueba Linguaskill va a empezar a acreditar hasta C2. La ULE ha destacado que existe la posibilidad de realizar cursos de preparación de cada una de las certificaciones para que sea mucho más fácil obtenerlas.

La matrícula está ya abierta para cualquier alumno, universitario o no, a partir de 14 años, para los cursos generales y desde los seis años para los cursos para niños y adolescentes.

No es necesario pertenecer a la comunidad universitaria para matricularse, aunque se ha de reseñar que los estudiantes universitarios podrán recuperar el importe de su matrícula, tanto de cursos de idiomas como de certificaciones, con la subvención de la Junta de Castilla y León.

Todas las personas interesadas pueden obtener información en la Secretaría del Centro de Idiomas, en el Edificio en el Jardín de San Francisco, por teléfono o a través de correo electrónico (idiomas@unileon.es).